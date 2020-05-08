Володин назвал эффективными меры по борьбе с коронавирусом в Москве

Принятые московскими властями ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса показали свою эффективность и обоснованность, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Когда речь идет о мерах, эти меры обоснованные. Вы помните, когда они принимались в Москве, многие говорили: «Почему руководство Москвы пошло на такие жесткие ограничения?». Но сегодня мы видим, что это было сделано правильно и обоснованно. Потому что именно Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край приняли самую большую нагрузку, вызовы и преодолевают эти вызовы, постоянно находя новые решения и реализуя их», – сказал Володин по итогам дополнительного заседания Совета Госдумы.

Он также назвал эффективными решения по поддержке граждан и бизнеса в условиях коронавируса, принимаемые президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

«Оценивать все меры не буду, потому что их много, более того, они предпринимаются не только на федеральном уровне, но и в регионах. Было бы правильно сказать о мерах поддержки, принимаемых на федеральном уровне, мерах, которые инициирует и принимает наш президент. Они показывают свою эффективность. Много зависит уже от исполнения – от правительства, министерств, чиновников как федерального, так и регионального уровней», – сказал Володин.

По его словам, крайне важно, чтобы принимаемые президентом решения эффективно реализовывались на местах.

Володин также подчеркнул, что выход из ограничений должен быть поэтапным, поскольку возможен новый всплеск заболеваний. «Неслучайно пошли на эти шаги. Да, они тяжелые, но еще тяжелее будет выходить из этих ограничений, потому что любой выход, любое, если хотите, движение по запуску предприятий, это, в том числе, новый всплеск, всплеск заболеваний. Поэтому нам нужно сейчас пошагово принимать эти решения, понимая ответственность и делая все возможное для того, чтобы у нас люди не пострадали», – сказал Володин.

Ранее Роспотребнадзор предложил снимать ограничения, введенные в России из-за коронавируса, в три этапа.

За минувшие сутки в России подтвердили 10 699 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 187 тыс. случаев заболевания.