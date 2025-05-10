Мадуро предложил побратимство Петербурга с регионом Венесуэлы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил установить побратимские связи между Петербургом и одним из регионов Венесуэлы, передает РИА «Новости». Инициатива прозвучала во время встречи Мадуро с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Перед переговорами венесуэльский лидер посетил мемориальные помещения Смольного, в том числе кабинет Ленина и бункер Жданова, который использовался для управления Ленинградом во время Великой Отечественной войны.

Мадуро отметил, что был впечатлен ознакомительной экскурсией и подчеркнул: «Прошло всего несколько часов с тех пор, как мы сошли с поезда, и за эти несколько часов мы буквально пропитались историей славного города Санкт-Петербурга... (В Смольном – ред.) нам показали совершенно невероятные вещи, нам раскрыли секреты, рассказали, как управляли сопротивлением и как шли к победе». Он также выразил желание укрепить связи с Россией через установление побратимских отношений между Петербургом и одним из венесуэльских регионов.

Губернатор Беглов поблагодарил Мадуро за участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что внимание венесуэльского президента к юбилею – важный знак солидарности народов Венесуэлы и России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро начал визит в Петербург с посещения Пискаревского мемориального кладбища. Президент России Владимир Путин заявил об успехах в отношениях России и Венесуэлы. Владимир Путин и Николас Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой.