Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Петербург, сообщает ТАСС. Свой визит он начал с посещения Пискаревского мемориального кладбища, где возложил цветы и почтил память погибших во время блокады города.

В тот же день в Смольном прошла рабочая встреча губернатора Александра Беглова и Николаса Мадуро. Помимо переговоров, для президента Венесуэлы была организована экскурсия по Смольному, включая посещение комнаты и кабинета Владимира Ленина, а также осмотр экспозиции патриотического объединения «Ленрезерв» и посещение Эрмитажа.

Александр Беглов отметил, что для города-героя Ленинграда большая честь принимать такого гостя. В приветствии губернатор подчеркнул: «Для нас честь принимать большого друга нашей страны в городе-герое Ленинграде. Мы глубоко признательны вам и всему венесуэльскому народу». Беглов напомнил, что 1 мая в Каракасе было поднято Знамя Победы, и назвал этот жест важным сигналом для всего мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, The Washington Post назвала парад Победы провалом для Запада. Президент России Владимир Путин заявил об успехах в отношениях между Россией и Венесуэлой. Путин и Николас Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве между двумя странами.