Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Пользователи Сети обсудили странный след на лице Зеленского
Внимание наблюдателей привлек необычный след на лице Владимира Зеленского на свежей фотографии после разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Обсуждение вызвала новая фотография президента киевского режима, опубликованная после его беседы с Трампом, передает радио Sputnik.
На снимке Зеленский позирует с заметным следом на виске и щеке, что породило множество версий среди экспертов и интернет-пользователей.
Один из пользователей предположил, что глава киевского режима мог подраться с кем-то из своего окружения. Другие высказали догадку, что он получил травму в результате падения в неадекватном состоянии из-за запрещенных веществ.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, заявил, что снимок могли отретушировать, поскольку Зеленский якобы находится в палате, проходя лечение.
Врач добавил, что следы могут держаться долго, если человек склонен к отекам, например, из-за употребления алкоголя или запрещенных веществ.
По его словам, у Зеленского из-за такого образа жизни, вероятно, массажисты вынуждены активно поработать, чтобы привести его в нормальный внешний вид.
Ранее Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в Чехии.