Полиция в США атаковала российского журналиста

В Миннеаполисе (США) полиция применила слезоточивый спрей против представителей СМИ, в том числе собственного корреспондента РИА «Новости».

Пострадал корреспондент Михаил Тургиев. Это произошло уже после разгона акции протеста, передает РИА «Новости».

Указывается, что съемочная группа телеканала VICE из четырех человек и корреспондент агентства оказались на территории заправочной станции в районе беспорядков. Когда американская нацгвардия разогнала протестующих, прессе разрешили там остаться. Полиция и гвардейцы сняли оцепление с улицы и уехали, а на станции остались журналисты, владельцы заправки и помогающие охранять ее люди.

В этот момент на дороге появился микроавтобус с полицией. Сотрудники полиции сразу начали стрелять резиновыми пулями. Однако, услышав крики, что это частная собственность, а также крики «пресса!» полиция остановила стрельбу. При этом они навели оружие на людей и заставили всех войти в здание.

Журналисты опустились на колени, показывая свои удостоверения, однако полицейский все равно распылил слезоточивый спрей из баллончика прямо в лицо одному из членов съемочной группы. Еще один из офицеров подошел к другим журналистам. В том числе подошли к Тургиеву, который ранее показывал удостоверение. На этот раз он снова продемонстрировал офицеру удостоверении, сообщив, что он представитель прессы. В ответ на это полицейский, ничего не говоря, тут же пустил струю спрея ему в лицо.

До этого сообщалось, что в Вашингтоне полицейские начали обстреливать протестующих у Белого дома «перечными шариками» со слезоточивым веществом.

Акции в США спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Демонстранты забрасывают полицейских пластиковыми бутылками, бросают петарды и камни, скандируя имя Флойда.

Накануне несколько тысяч демонстрантов заблокировали доступ в резиденцию президента США, после чего секретная служба США и полиция Вашингтона преградила доступ протестующим к Белому дому. Президент США Дональд Трамп похвалил Секретную службу США за охрану Белого дома от протестующих.

Газета ВЗГЛЯД писала, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции, а эксперт Андрей Кортунов в комментарии отмечал, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.