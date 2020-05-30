Совладельцу «Зимней вишни» предъявили окончательное обвинение

Следователи предъявили генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельцу кемеровского ТРК «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому обвинение в окончательной редакции в даче взятки, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Вишневскому «предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении им преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ», говорится в сообщении на сайте СК.

Уголовное дело находится на завершающей стадии расследования.

Напомним, в июле 2019 года польский суд решил экстрадировать в Россию бывшего главу Кемеровского кондитерского комбината, совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского. Его задержали в Польше 25 марта.

Трагедия в ТРК «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Здание было демонтировано в августе 2018 года.