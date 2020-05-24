В России подтвердили 8,6 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 8 тыс. 599 новых случая коронавируса в 84 регионах, всего в стране зарегистрировано 344 тыс. 481 случая заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8 тыс. 599 новых случая коронавируса в 84 регионах», из них «43,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве – 2516, Подмосковье – 862, Санкт-Петербурге – 384.

Зафиксировано 153 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 тыс. 363 человек.

Всего в стране выявлено 344 тыс. 481 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 тыс. 541 летальных исходов, выздоровели 113 тыс. 299 человек.

Накануне, 23 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9 тыс. 434. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 835.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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