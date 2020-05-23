В России подтвердили 9,4 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 9 тыс. 434 новых случая коронавируса в 84 регионах, всего в стране зарегистрировано 335 тыс. 882 случая заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9 тыс. 434 новых случая коронавируса в 84 регионах», из них «42% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве – 3190, Подмосковье – 846, Санкт-Петербурге – 363.

Зафиксировано 139 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 111 человек.

Всего в стране выявлено 335 тыс. 882 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 тыс. 388 летальных исходов, выздоровели 107 тыс. 936 человек.

Накануне, 22 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8 тыс. 894. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 540.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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