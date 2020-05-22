В России подтвердили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 8 тыс. 894 новых случая коронавируса в 84 регионах, всего в стране зарегистрировано 326 тыс. 448 случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8 тыс. 894 новых случая коронавируса в 84 регионах». При этом 42,2% из них не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве – 2988, Подмосковье – 824, Санкт-Петербурге – 389.

Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 тыс. 144 человека.

Всего выявлено 326 тыс. 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 тыс. 249 летальных исходов, выздоровели 99 тыс. 825 человек.

Накануне, 21 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8 тыс. 849. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 45.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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