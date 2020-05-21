В России подтвердили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтвердили 8 тыс. 849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 317 тыс. 554 случая заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8 тыс. 849 новых случаев коронавируса в 84 регионах». При этом 42% из них не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве – 2913, Подмосковье – 892, Санкт-Петербурге – 408. В Красноярском крае – 376 новых случаев.

Зафиксировано 127 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 тыс. 289 человек.

Всего в стране выявлено 317 тыс. 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 тыс. 99 летальных исходов, выздоровели 92 тыс. 681 человек.

Накануне, 20 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8 тыс. 764. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 85.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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