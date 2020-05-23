Эксперт: Сроки проведения голосования по поправкам к Конституции выходят на первый план

На фоне угасания коронавирусной инфекции на первое место снова выходят вопросы участия россиян в политической деятельности и подготовки голосования по поправкам в Конституцию, сказал газете ВЗГЛЯД председатель совета Общероссийской общественной организации «Российский общественный институт избирательного права» (РОИИП) Игорь Борисов.

«Интерес россиян к политике и к вопросам управления делами государства не угасал из-за коронавируса. Он просто отошел на второй план. Сегодня жизнь и здоровье важнее, но каждый россиянин прекрасно понимает, что такое светское государство, как Россия, требует прямого участия населения в вопросах управления государством. Речь идет о голосованиях, референдумах», – пояснил председатель совета РОИИП Игорь Борисов.

По словам эксперта, вопросы активного участия россиян в политической жизни страны «начнут обсуждаться сразу, как только граждане начнут ощущать эффекты от выхода из пандемии».

Борисов напомнил, что политическая и общественная жизнь начинает активизироваться во многих странах, пострадавших от коронавируса.

«Футбольный чемпионат Испании возобновится уже с 12 июня. Во Франции на конец июня перенесен второй тур муниципальных выборов. В Южной Корее парламентские выборы проводились в апреле этого года, то есть в период пика пандемии», – указал глава совета РОИИП.

Борисов отметил, что уже сейчас снова звучит вопрос о проведении голосования по поправкам к Конституции. «Обсуждение этого вопроса не угасало среди специалистов, экспертов и правозащитников. Сроки проведения голосования во многом будут зависеть от того, насколько мы правильно оценим и поймем те дополнительные опции, которые законодатель предоставил сегодня в качестве дополнительных гарантий в реализации избирательных прав», – подчеркнул Борисов.

В частности, уточнил эксперт, речь идет о возможностях проголосовать по почте или через интернет, а также о досрочном голосовании. «Идет активная дискуссия по этим направлениям. Как только общество найдет определенный консенсус, мы будем практически готовы выходить на голосование по поправкам к Конституции. Большинство экспертов склоняются к мнению, что все предложенные опции опробованы и прошли обкатку не только в цивилизованных зарубежных странах, но они имели позитивный опыт проведения на территории России», – подчеркнул Борисов.

В прошлом году электронное голосование проводилось на выборах в Москве, в нескольких субъектах РФ можно было проголосовать по почте.

«Опыт проведения досрочного голосования имеет каждый субъект. Сегодня, возможно, к этому вопросу не готовы правозащитники, потому что нужно расширять наблюдательные миссии не только по географии, но и по времени. Речь идет и о том, что нужно контролировать все аспекты проведения голосования, чтобы снимать все вопросы, которые, порой, возникают достаточно справедливо. Как контролировать электронное голосование, как осуществлять контроль голосования по почте? Естественно, контроль должен быть и над этим должны думать мы – правозащитники, общество. Нужно обеспечить, с одной стороны, гласность и открытость, а с другой – допуск общественности к контролю за этой процедурой», – подытожил Борисов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне в Госдуме допустили проведение голосования о поправках к Конституции в конце июня. Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина сообщила, что ЦИК «находится в состоянии готовности, возможности продолжать действия, исходя из тех решений, которые будут президентом приняты».

В связи с ситуацией с коронавирусом голосование по Конституции, которое собирались провести в апреле, пришлось перенести. Президент Владимир Путин сообщал, что новую дату определят с учетом развития ситуации с коронавирусом.