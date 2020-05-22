Голосование о поправках к Конституции предложили провести в день парада Победы

Голосование о поправках к Конституции России может состояться 24 июня, в тот же день, когда предлагается провести парад Победы, сообщил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

Он «высказал предположение на основе разговоров в Государственной думе среди депутатов о том, что ожидается проведение праздничного парада в честь годовщины Победы 24 июня». По его словам, «одновременно с этим, в этот же день, ожидается проведение референдума по поправкам в Конституцию», передает РИА «Новости».

Секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила, что Центризбирком «находится в состоянии готовности, возможности продолжать действия, исходя из тех решений, которые будут президентом приняты».

Гришина прокомментировала возможность голосования при сохранении некоторых ограничений из-за коронавируса. Отмечается, что «при организации голосования возможность перемещения не только избирателя, но и членов избирательных комиссии должна быть».

В связи с этим предусмотрен «ряд мер, в том числе возможность голосования на площадках рядом с жилыми домами, с жилыми комплексами». Члены участковой комиссии «готовы прийти к участникам голосования», но для этого должна быть возможность «перемещаться», то есть «наличие соответствующего режима».

ЦИК разрешил избиркомам в регионах использовать замороженные ранее средства для подготовки к общероссийскому голосованию. Это позволит регионам не оказаться в форс-мажорной ситуации в момент назначения даты голосования, которое «состоится в любом случае – вопрос только в определении даты его проведения».

В связи с ситуацией с коронавирусом голосование по Конституции, которое собирались провести в апреле, пришлось перенести. Президент Владимир Путин сообщал, что новую дату определят с учетом развития ситуации с коронавирусом. 21 мая ЦИК возобновил подготовку к голосованию о поправках к Конституции.

9 мая Путин пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет «широко и торжественно» отмечено в России.

Дата парада пока не определена. Звучат три основных версии: 24 июня, в день Парада Победы 1945 года, 3 сентября, которое в России теперь официально признано днем окончания Второй мировой, и 7 ноября, в день легендарного парада 1941 года, прямиком с которого солдаты уходили на фронт.