Путин пообещал «широко и достойно» отметить юбилей Победы

Президент России Владимир Путин пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет «широко и торжественно» отмечено в России.

Путин заявил, что «мы обязательно широко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу».

Он указал, что «будет наш главный парад на Красной площади и народный марш «Бессмертного полка» – марш нашей благодарной памяти и неразрывной кровной живой связи между поколениями».

Ранее Владимир Путин в 75-летнюю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне поздравил ветеранов и всех россиян, подчеркнув, что духовно-нравственное значение победы остается неизменным.

Напомним, 9 мая военный парад в России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за ограничительных мер на фоне коронавируса пройдет в необычном формате – исключительно в воздушном.

Также акция «Бессмертный полк» в этом году проходит в режиме онлайн. Трансляция шествия 9 мая запланирована на медиаэкранах по всей России, площадках онлайн-кинотеатров Okko, Море.тв, телеканалах СТС, «Победа», в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», на различных онлайн-платформах, на портале «Бессмертного полка России». (www.polkrf.ru и http://polk.press/).

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в России отметят 75-летие Победы.