Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы

Президент Владимир Путин в 75-летнюю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне поздравил ветеранов и всех россиян, подчеркнув, что духовно-нравственное значение победы остается неизменным.

«Это наша память и гордость», – заявил президент, передает РИА «Новости».

Путин объявил минуту молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны.

Перед этим Путин возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.