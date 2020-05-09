Воздушный парад в честь 75-й годовщины Победы прошел над Москвой

Воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел над Красной площадью в Москве.

По данным Минобороны России, над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов, а всего над городами России пролдетят 597 летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

Открыли воздушный парад над Москвой по традиции самый тяжелый из серийно выпускаемых военно-транспортный вертолет Ми-26 и четыре многоцелевых Ми-8АМТШ. Следом за ними пролетели пять ударных Ми-35М и столько же вертолетов Ка-52. Замыкали пролет вертолетов пятерка Ми-28Н «Ночной охотник».

Самолетный строй открыл разведчик А-50У, следом за которым пролетела тройка Ил-76МД. После «Илюш» небо над Москвой заполнил рев турбовинтовых двигателей дальних бомбардировщиков Ту-95МС, за которым проследовали четыре «стратега» Ту-22МЗ, возглавляемые ракетоносцем Ту-160. Затем пролетел топливозаправщик Ил-78 с дальним бомбардировщиком Ту-160, которые имитировали дозаправку в воздухе.

Тяжелые самолеты на этом завершили свой пролет и уступили место в боевом порядке более легким машинам. Продолжил парад Победы квартет МиГ-29СМТ, следом за которыми пролетели фронтовые бомбардировщики Су-24М и четыре истребителя-перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал». Не обошлось и без новейших истребителей пятого поколения Су-57 – звено из четырех таких машин пролетело сразу за 31-ми МиГами.

Затем над Москвой пролетела группа из 10 самолетов, в составе которой – бомбардировщики Су-34, истребители Су-35С и Су-30СМ. За ними традиционно пролетели легендарные пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи». Закрыла воздушный парад шестерка штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета государственного флага России при помощи специального дыма.

Ранее президент Владимир Путин в 75-летнюю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне поздравил ветеранов и всех россиян с этим праздником.

«Мы отдаем дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу советского народа, людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа», – указал президент.

После минуты молчания Путин пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет «широко и торжественно» отмечено в России. Он указал, что «будет наш главный парад на Красной площади и народный марш «Бессмертного полка» – марш нашей благодарной памяти и неразрывной кровной живой связи между поколениями».

Перед этим Путин возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Напомним, 9 мая военный парад в России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за ограничительных мер на фоне коронавируса прошел в необычном формате.

Также акция «Бессмертный полк» в этом году проходит в режиме онлайн. Трансляция шествия 9 мая запланирована на медиаэкранах по всей России, площадках онлайн-кинотеатров Okko, Море.тв, телеканалах СТС, «Победа», в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», на различных онлайн-платформах, на портале «Бессмертного полка России». (www.polkrf.ru и http://polk.press/).