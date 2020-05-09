Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Ожидается, что после этого глава государства выступит с обращением к россиянам, передает РИА «Новости».

Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, 9 Мая будет еще несколько мероприятий с участием Путина. При этом памятные мероприятия 9 Мая с участием президента не будут массовыми из-за пандемии коронавируса.

Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь, а также аллея городов-героев: Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Мурманск и Смоленск, передает ТАСС.

С 1997 года у Могилы Неизвестного Солдата постоянно несет вахту почетный караул – «Пост номер 1». В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.