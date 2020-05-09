Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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Крыму грозят крахом курортного сезона

Россиян могут лишить Крыма этим летомФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится из-за коронавируса, считает глава республики Сергей Аксенов. Это чревато экономическими проблемами для полуострова – жизнь крымчан почти полностью зависит от туристов, которых приезжает в три раза больше, чем самих жителей республики. Однако в самой туриндустрии считают, что хотя потери из-за вируса и неизбежны, возможен и более оптимистичный вариант. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Коммунисты делают Анатолия Быкова своим авторитетом

Анатолий Быков является одним из символов криминального разгула девяностых годовФото: Кижель Константин/ТАСС
Задержание красноярского авторитетного бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в убийстве двух человек не стало особой неожиданностью. Быкова неоднократно задерживали, арестовывали и судили. Сюрпризом стало то, что на этот раз красноярский антигерой из лихих 90-х вдруг стал любимцем российских коммунистов. Подробности...
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СБУ решила заменить украинцам совесть

Глава СБУ Иван Баканов − друг детства Владимира Зеленского и ключевой человек в его командеФото: president.gov.ua
Офис президента Украины произвел на свет поправки к закону «О СБУ», превращающие эту спецслужбу в как будто всевластную структуру. Речь при этом идет не о ее полномочиях, а о ее новых задачах − защищать «украинскую духовность», «украинскую этику» и «украинскую мораль». Означает это прежде всего то, что людей в администрацию Зеленского набрали по объявлению. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Когда в тебя входит Память, ты становишься человеком

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Однажды я проснулся 9 мая и понял, что это главный наш праздник. Сидел, и смотрел, как дрыхнет в своей кроватке мой маленький сын и понимал, что это четверть века назад померший мой дед, однорукий с войны и вечно злой – это он сделал так, что у меня есть сын. Подробности...
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Лукашенко время петь романсы

Максим Соколов, публицист
Обстоятельства изменились, причем чрезвычайно изменились. В условиях морового поветрия и тяжелого экономического положения стало не до утонченных (хотя и несколько однообразных) игр с верным союзником – Белоруссией. Подробности...
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Миру готовят новый криптовалютный пузырь

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Биткоин демонстрирует рост на фоне нарастающего кризиса в мировых экономиках. Никто не скажет, как долго будет расти первая цифровая валюта, а вместе с ней и другие, но очевидно одно: никаких рыночных предпосылок к этому нет. Подробности...
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      Как Европа выходит из самоизоляции

      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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          Известен ли вам боевой путь ваших предков, прошедших Великую Отечественную войну?
          • Известен и горжусь

          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

          • Безразлично

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              Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

              9 мая 2020, 10:02

              Текст: Алина Назарова

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              Президент России Владимир Путин возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

              Ожидается, что после этого глава государства выступит с обращением к россиянам, передает РИА «Новости».

              Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, 9 Мая будет еще несколько мероприятий с участием Путина. При этом памятные мероприятия 9 Мая с участием президента не будут массовыми из-за пандемии коронавируса.

              Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь, а также аллея городов-героев: Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Мурманск и Смоленск, передает ТАСС.

              С 1997 года у Могилы Неизвестного Солдата постоянно несет вахту почетный караул – «Пост номер 1». В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание. 


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