Стартовала всероссийская онлайн-акция «Бессмертный полк»

В России 9 мая началась онлайн-акция «Бессмертный полк». Мероприятие впервые проводится в таком формате.

Акция начнется в 11.00 по местному времени каждого российского региона, сообщает «Комсомольская правда».

Участники акции «построены» в движущиеся под песни военных лет колонны. В каждой из них можно наблюдать фотографию участника Великой Отечественной войны и фото его родственника, который и принимает участие в акции в память о героях своей семьи.

Вместе их снимки скреплены георгиевской ленточкой, а под фотографией участника расположена надпись «Я помню! я горжусь!».

Акция проводится в онлайн-формате из-за ограничений на фоне распространения коронавируса. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в России отметят 75-летие Победы.