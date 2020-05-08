Россию ждет самый уникальный воздушный парад в истории

9 мая военный парад в России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в несколько необычном формате – исключительно в воздушном. Почти 600 вертолётов и самолётов поднимутся в небо. Это уникальное и крайне сложное с точки зрения организации мероприятие. Почему?

История воздушных парадов (официально это называется воздушный показ авиатехники) в России уходит в далекое прошлое – с развитием авиации демонстрация новых самолётов стала регулярной. В 1911 году в России прошла Первая международная авиационная выставка – в Михайловском манеже Санкт-Петербурга. Тогда было продемонстрировано 19 аэропланов мировых и отечественных производителей.

А вот собственно история отечественных авиашоу началась 1 мая 1918 года, когда на Ходынском поле прошел первый военный и авиационный парад новой Советской республики. Участвовало в нем несколько десятков самолётов, среди которых самым значимым оказался биплан «Ньюпор-ХХI». Далее, с 18 августа 1933 года, когда было объявлено о праздновании Дня Воздушного флота СССР, воздушные парады проводились регулярно, вначале на Ходынском поле, а затем и над Красной площадью.

Одним из самых массовых стал авиапарад в 1939 году – тогда в небе над Москвой пролетело около 200 самолётов. Они проводились не регулярно, но, как правило, три раза в году, в честь праздников. Во время Великой Отечественной войны их не было, возобновились позднее.

Самым неудачным оказался воздушный парад 1 мая 1952 года, которым руководил сын Иосифа Сталина – генерал-майор авиации Василий Сталин. Тогда были потеряны два новейших на ту пору реактивных бомбардировщика Ил-28. Полёты над Москвой временно прекратили, но возобновили уже в 1957 году, чтобы продемонстрировать развивающуюся мощь отечественной авиации.

Уже в истории современной России воздушные парады также стали обязательным атрибутом военных парадов 9 мая в честь дня Победы. Отменяли их из-за погоды, как, например, в 2019 году, когда небо над столицей заволокло сплошной облачностью.

В нынешнем, 2020 году, когда из-за коронавируса COVID-19 большая часть торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе и намечавшийся парад Победы на Красной площади в Москве были перенесены, на первое место вышел именно воздушный парад. Он обещает стать самым масштабным в современной истории, когда в небо поднимутся по всей стране 600 вертолётов и самолётов. Из них 75 пролетят над столицей.

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Можно не сомневаться, что зрелище будет потрясающим и эффектным – воздушный парад и ранее привлекал внимание многих горожан. А вот то, что стоит за этой красотой, знают далеко не все. Подобная операция требует тщательной подготовки и особого мастерства пилотов. Это не учебный полёт по кругу, с банальным отрывом от земли и последующей посадкой, а задание, которое требует повышенного мастерства. И не только мастерства - при всей кажущейся простоте все участники пролетов, особенно летчики, находящиеся за штурвалами, испытывают колоссальные психофизиологические нагрузки. Ведь на их плечах лежит огромная ответственность - десятки миллионов по телевидению будут смотреть на них в прямом эфире. И в таком случае цена любой ошибки крайне высока - особенно при полете над крупными городами.

В том числе поэтому Вооруженные силы готовятся к проведению подобных парадов не день, не два и даже не месяц. Это долговременная, тщательная, порой изматывающая подготовка, крайне сложная и даже отвлекающая части ВВС от других задач, в том числе заранее составленных планов учений и тренировок. Все ради того, чтобы обычные граждане смогли испытать чувство гордости за свою страну, увидев в воздухе в парадном строю всю мощь отечественной боевой авиации.

«С земли всё видится просто – вот пролетели вертолёты, за ними тяжелые самолёты, потом истребители, с финалом, где штурмовики расцвечивают небо дымами в цвет российского флага, – рассказал газете ВЗГЛЯД экс-командир Центра показа авиационной техники, в прошлом командир пилотажной группы «Русские витязи» полковник Анатолий Омельченко. – На самом деле, это очень сложный механизм, в котором задействованы как сами пилоты, так и штабные, навигационные, метеорологические и прочие службы.

Представьте, вертолёты взлетают из Торжка, «стратеги» Ту-160 и Ту-95МС из Энгельса, самолёт-разведчик А-50 и военно-транспортные Ил-76 из Рязанской области, часть истребителей из состава пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» из Подмосковья. Всего 17 авиационных групп (вернее 16, так как 13-й номер исключен из авиационного суеверия). И вот всю эту воздушную армаду, где разная скорость, подлетное время, возможности для маневра, нужно соединить в единый строй, чтобы четко по графику, который должен уложиться в пятиминутный интервал, провести над Красной площадью Москвы».

В других 46 городах России, где 9 мая также состоится воздушный парад, задача для лётчиков будет ничуть не проще, чем в Москве. В Санкт-Петербурге будет задействовано 30 единиц воздушной техники, в целом по Западному военному округу в параде примут участие 215 самолётов и вертолётов, в Центральном ВО –74, в Южном ВО – 189, в Восточном ВО – 90, на Северном флоте – 17 единиц. Ещё 46 воздушных машин будут парадно кружить в воздухе над авиабазой Хмеймим в Сирии, российскими военными базами в Армении, Киргизии, Таджикистане.

Группировка в почти 600 самолётов и вертолётов различного предназначения, поднятая в небо в один день в условиях реальных боевых действий, может представлять собой реальную силу. А здесь даже не учебно-боевой вылет, а праздничный парадный пролёт. Не подорвет ли он пусть даже на короткое время боеспособность российской армии?

«Смешное рассуждение, – говорит летчик-истребитель Анатолий Омельченко. – Могу сказать, что в парадном пролёте будет задействовано лишь «достаточное количество» всей имеющейся в наличии авиатехники российской армии. Не будем оперировать точными цифрами, они входят в разряд военной тайны. В открытых данных фигурирует та авиационная техника, которая полноценно выполняет каждодневные задачи, остальная находится в «закрытом режиме», но это не ржавый металл, а те самолёты и вертолёты, которые способны в любой момент встать в строй и подняться в воздух для решения боевых задач. У нас достаточно и для парадов, и для повседневного боевого дежурства».

Нынешний парад Победы в воздушной его части блистать новинками вряд ли будет. Исключение составят разве что четверка истребителей МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» и четыре самолёта пятого поколения Су-57. Впрочем, их явили миру и ранее, на прежних парадах. Вероятно, что более современное авиационное вооружение приберегут до «открытых» парадов – будет чем удивить.