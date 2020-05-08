Россию ждет самый уникальный воздушный парад в истории

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Россиян могут лишить Крыма этим летомФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится из-за коронавируса, считает глава республики Сергей Аксенов. Это чревато экономическими проблемами для полуострова – жизнь крымчан почти полностью зависит от туристов, которых приезжает в три раза больше, чем самих жителей республики. Однако в самой туриндустрии считают, что хотя потери из-за вируса и неизбежны, возможен и более оптимистичный вариант. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Коммунисты делают Анатолия Быкова своим авторитетом

Анатолий Быков является одним из символов криминального разгула девяностых годовФото: Кижель Константин/ТАСС
Задержание красноярского авторитетного бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в убийстве двух человек не стало особой неожиданностью. Быкова неоднократно задерживали, арестовывали и судили. Сюрпризом стало то, что на этот раз красноярский антигерой из лихих 90-х вдруг стал любимцем российских коммунистов. Подробности...
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СБУ решила заменить украинцам совесть

Глава СБУ Иван Баканов − друг детства Владимира Зеленского и ключевой человек в его командеФото: president.gov.ua
Офис президента Украины произвел на свет поправки к закону «О СБУ», превращающие эту спецслужбу в как будто всевластную структуру. Речь при этом идет не о ее полномочиях, а о ее новых задачах − защищать «украинскую духовность», «украинскую этику» и «украинскую мораль». Означает это прежде всего то, что людей в администрацию Зеленского набрали по объявлению. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Лукашенко время петь романсы

Максим Соколов, публицист
Обстоятельства изменились, причем чрезвычайно изменились. В условиях морового поветрия и тяжелого экономического положения стало не до утонченных (хотя и несколько однообразных) игр с верным союзником – Белоруссией. Подробности...
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Миру готовят новый криптовалютный пузырь

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Биткоин демонстрирует рост на фоне нарастающего кризиса в мировых экономиках. Никто не скажет, как долго будет расти первая цифровая валюта, а вместе с ней и другие, но очевидно одно: никаких рыночных предпосылок к этому нет. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Война в Донбассе длится дольше Великой Отечественной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Про войну в Донбассе как бы забыли. Иногда спохватятся, начнут ее показывать центральные телеканалы – но потом этот всплеск внимания затухает, и массовый интерес возвращается к другим вещам. Подробности...
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              Россию ждет самый уникальный воздушный парад в истории

              Жителей России ожидает впечатляющее воздушное шоу   8 мая 2020, 22:00
              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
              Текст: Виктор Сокирко

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              9 мая военный парад в России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в несколько необычном формате – исключительно в воздушном. Почти 600 вертолётов и самолётов поднимутся в небо. Это уникальное и крайне сложное с точки зрения организации мероприятие. Почему?

              История воздушных парадов (официально это называется воздушный показ авиатехники) в России уходит в далекое прошлое – с развитием авиации демонстрация новых самолётов стала регулярной. В 1911 году в России прошла Первая международная авиационная выставка – в Михайловском манеже Санкт-Петербурга. Тогда было продемонстрировано 19 аэропланов мировых и отечественных производителей.

              А вот собственно история отечественных авиашоу началась 1 мая 1918 года, когда на Ходынском поле прошел первый военный и авиационный парад новой Советской республики. Участвовало в нем несколько десятков самолётов, среди которых самым значимым оказался биплан «Ньюпор-ХХI». Далее, с 18 августа 1933 года, когда было объявлено о праздновании Дня Воздушного флота СССР, воздушные парады проводились регулярно, вначале на Ходынском поле, а затем и над Красной площадью.

              Одним из самых массовых стал авиапарад в 1939 году – тогда в небе над Москвой пролетело около 200 самолётов. Они проводились не регулярно, но, как правило, три раза в году, в честь праздников. Во время Великой Отечественной войны их не было, возобновились позднее.

              Самым неудачным оказался воздушный парад 1 мая 1952 года, которым руководил сын Иосифа Сталина – генерал-майор авиации Василий Сталин. Тогда были потеряны два новейших на ту пору реактивных бомбардировщика Ил-28. Полёты над Москвой временно прекратили, но возобновили уже в 1957 году, чтобы продемонстрировать развивающуюся мощь отечественной авиации.

              Уже в истории современной России воздушные парады также стали обязательным атрибутом военных парадов 9 мая в честь дня Победы. Отменяли их из-за погоды, как, например, в 2019 году, когда небо над столицей заволокло сплошной облачностью.

              В нынешнем, 2020 году, когда из-за коронавируса COVID-19 большая часть торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе и намечавшийся парад Победы на Красной площади в Москве были перенесены, на первое место вышел именно воздушный парад. Он обещает стать самым масштабным в современной истории, когда в небо поднимутся по всей стране 600 вертолётов и самолётов. Из них 75 пролетят над столицей.

              Можно не сомневаться, что зрелище будет потрясающим и эффектным – воздушный парад и ранее привлекал внимание многих горожан. А вот то, что стоит за этой красотой, знают далеко не все. Подобная операция требует тщательной подготовки и особого мастерства пилотов. Это не учебный полёт по кругу, с банальным отрывом от земли и последующей посадкой, а задание, которое требует повышенного мастерства. И не только мастерства - при всей кажущейся простоте все участники пролетов, особенно летчики, находящиеся за штурвалами, испытывают колоссальные психофизиологические нагрузки. Ведь на их плечах лежит огромная ответственность - десятки миллионов по телевидению будут смотреть на них в прямом эфире. И в таком случае цена любой ошибки крайне высока - особенно при полете над крупными городами.

              В том числе поэтому Вооруженные силы готовятся к проведению подобных парадов не день, не два и даже не месяц. Это долговременная, тщательная, порой изматывающая подготовка, крайне сложная и даже отвлекающая части ВВС от других задач, в том числе заранее составленных планов учений и тренировок. Все ради того, чтобы обычные граждане смогли испытать чувство гордости за свою страну, увидев в воздухе в парадном строю всю мощь отечественной боевой авиации.

              «С земли всё видится просто – вот пролетели вертолёты, за ними тяжелые самолёты, потом истребители, с финалом, где штурмовики расцвечивают небо дымами в цвет российского флага, – рассказал газете ВЗГЛЯД экс-командир Центра показа авиационной техники, в прошлом командир пилотажной группы «Русские витязи» полковник Анатолий Омельченко. – На самом деле, это очень сложный механизм, в котором задействованы как сами пилоты, так и штабные, навигационные, метеорологические и прочие службы.

              Представьте, вертолёты взлетают из Торжка, «стратеги» Ту-160 и Ту-95МС из Энгельса, самолёт-разведчик А-50 и военно-транспортные Ил-76 из Рязанской области, часть истребителей из состава пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» из Подмосковья. Всего 17 авиационных групп (вернее 16, так как 13-й номер исключен из авиационного суеверия). И вот всю эту воздушную армаду, где разная скорость, подлетное время, возможности для маневра, нужно соединить в единый строй, чтобы четко по графику, который должен уложиться в пятиминутный интервал, провести над Красной площадью Москвы».

              В других 46 городах России, где 9 мая также состоится воздушный парад, задача для лётчиков будет ничуть не проще, чем в Москве. В Санкт-Петербурге будет задействовано 30 единиц воздушной техники, в целом по Западному военному округу в параде примут участие 215 самолётов и вертолётов, в Центральном ВО –74, в Южном ВО – 189, в Восточном ВО – 90, на Северном флоте – 17 единиц. Ещё 46 воздушных машин будут парадно кружить в воздухе над авиабазой Хмеймим в Сирии, российскими военными базами в Армении, Киргизии, Таджикистане.

              Группировка в почти 600 самолётов и вертолётов различного предназначения, поднятая в небо в один день в условиях реальных боевых действий, может представлять собой реальную силу. А здесь даже не учебно-боевой вылет, а праздничный парадный пролёт. Не подорвет ли он пусть даже на короткое время боеспособность российской армии?

              «Смешное рассуждение, – говорит летчик-истребитель Анатолий Омельченко. – Могу сказать, что в парадном пролёте будет задействовано лишь «достаточное количество» всей имеющейся в наличии авиатехники российской армии. Не будем оперировать точными цифрами, они входят в разряд военной тайны. В открытых данных фигурирует та авиационная техника, которая полноценно выполняет каждодневные задачи, остальная находится в «закрытом режиме», но это не ржавый металл, а те самолёты и вертолёты, которые способны в любой момент встать в строй и подняться в воздух для решения боевых задач. У нас достаточно и для парадов, и для повседневного боевого дежурства».

              Нынешний парад Победы в воздушной его части блистать новинками вряд ли будет. Исключение составят разве что четверка истребителей МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» и четыре самолёта пятого поколения Су-57. Впрочем, их явили миру и ранее, на прежних парадах. Вероятно, что более современное авиационное вооружение приберегут до «открытых» парадов – будет чем удивить.


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