Порошенко стал фигурантом дела о контрабанде картин русских художников

Бывший президент Украины Петр Порошенко проходит свидетелем по делу о вывозе 43 картин с Украины, говорится в документах Госбюро расследований.

Экс-глава государства вызван на допрос по этому делу 26 мая.

В документе ведомства, как сообщает «Страна.ua», говорится о расследовании дела о незаконном вывозе с Украины 43 полотен известных художников. Картины были скрыты от таможенного контроля.

Неизвестно, кто вывозил картины и куда, также не сообщается и о статье, по которой расследуется дело. Однако отмечается, что Порошенко является заядлым коллекционером.

В числе картин, как указывает издание со ссылкой на Telegram-каналы, предположительно могут быть полотна Айвазовского, Сурикова, Коровина, Верещагина, Левитана, Репина, Бенуа и других знаменитых живописцев.

Напомним, офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Порошенко.