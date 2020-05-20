На Украине завели дело против Порошенко

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, пишут украинские СМИ.

Источник в офисе генпрокурора Украины сообщил изданию «Украинская правда», что дело завели после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом.

«Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по «пленкам Деркача», – говорится в статье.

Накануне Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, как утверждается, Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри. Депутат Рады подчеркивал, что записи «свидетельствуют о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».