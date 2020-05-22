Названы сроки первых результатов исследований вакцины от коронавируса в России

Первые результаты исследования вакцины от коронавируса в России появятся в начале июля, сообщил замдиректора НИИ Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Вакцина – это не лекарственный препарат, который создали. Безопасность формируется в длительных испытаниях на разных видах животных из клеточных линий, а потом только проводят испытания на добровольцах. Учитывая фазу, что испытания на добровольцах проведены, обычно о вакцине судят через месяц – 45 дней. У нас в нашей стране появятся первые результаты в начале июля, которые будут свидетельствовать о том, что выбранная учеными стратегия оказалась верной или не верной», – передает РИА «Новости» слова Горелова.

Напомним, Санкт-Петербургский НИИ гриппа имени Смородинцева начал набор добровольцев для участия в клиническом исследовании вакцины от коронавируса.

Ранее разработчики вакцины от коронавируса успешно испытали ее на себе.