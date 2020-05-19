Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»

Немецкий телеканал MDR опубликовал сюжет, посвященный взаимоотношениям между Советским Союзом и Германской Демократической Республикой, в котором советский контингент назван «оккупационным».

Авторы материала утверждают, что к середине 80-х годов прошлого века германо-советскую дружбу и Москва, и восточный Берлин сознательно поддерживали лишь на формальном и обезличенном уровне, передает РИА «Новости».

«Частные контакты между размещенными в ГДР советскими военными и местными жителями никуда не девались, дело доходило даже до свадеб. Однако русские в ГДР вплоть до их ухода оставались в глазах многих прежде всего оккупантами», – утверждается в сюжете телеканала.

MDR утверждает, что немцев «раздражали их маневры, разбитые военной техникой дороги и поля, а также жены офицеров, которые с утра скупали все в магазинах».

«Когда русские, наконец, ушли, так называемая «дружба» была уже давно забыта», – сообщается в телевизионном сюжете.

При этом телеканал отмечает, что сейчас восточные немцы в силу своей исторической памяти выступают за улучшение отношений с Россией.

«Но всегда, когда что-нибудь происходит, например, война или выборы, восточные немцы реагируют в массе своей иначе, чем западные. Это связано с их историей», – приводится в материале мнение Зильке Сатюков, профессора новейшей истории в Университете Галле-Виттенберг.

Напомним, накануне Дня Победы глава МИД ФРГ Хайко Маас и немецкий историк, профессор Андреас Виршинг опубликовали статью, в которой говорится, что только одна Германия несет ответственность за начало Второй мировой войны.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Маас подвел черту под попытками некоторых западных стран исказить итоги Второй мировой.

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