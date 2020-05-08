Захарова оценила заявление Германии о виновнике Второй мировой

Глава МИД Германии Хайко Маас подвел черту под попытками некоторых западных стран исказить итоги Второй мировой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова в ходе брифинга процитировала выдержку из статьи, приуроченной к 75-летию Победы, передает ТАСС.

«Только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну и Холокост. Те, кто сеет сомнения по этому поводу и навязывает другим народам роль преступника, совершают несправедливость по отношению к жертвам этой войны», – зачитала отрывок Захарова.

«Честно говоря, это, наверное, лучше всяческих дополнительных определений, объяснений и комментариев. Эти слова подводят черту под любыми усилиями разъяснить западным партнерам, многие из которых даже в такие дни не перестают предпринимать попытки исказить историю и, поставив по главу угла исключительно политические цели, предъявляют нашей стране чудовищные по своей лживости и лицемерности претензии», – отметила она.

Накануне Дня Победы глава МИД ФРГ Хайко Маас и немецкий историк, профессор Андреас Виршинг опубликовали статью, в которой заявляется, что за начало Второй мировой войны несет ответственность лишь одна Германия.