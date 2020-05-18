Появились сведения о состоянии вышедшего из комы отца Нурмагомедова

Тренер и отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап находится в тяжелом состоянии, сообщил источник.

«Состояние остается тяжелым. Есть серьезное поражение легких, он не может разговаривать и двигаться. Был также инсульт, проведено шунтирование», – передает его слова ТАСС.

На прошлой неделе сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы.

Его госпитализировали в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию, позже он сдал тест на коронавирус и был переведен в столичную больницу. Нурмагомедов-старший находился в тяжелом состоянии.

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