Отец Нурмагомедова вышел из комы

Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы, сообщил друг семьи, спортивный комментатор Рамазан Рабаданов.

«Он сегодня очнулся. Пока не разговаривал. Вчера был в коме после операции на сердце», – рассказал Рабаданов «360».

По его словам, отец Нурмагомедова сейчас находится в московском военном госпитале, к нему никого не пускают. За состоянием мужчины следят медики и полностью контролируют ситуацию.

Ккомментатор добавил, что Абдулманап Нурмагомедов простудился после того, как две недели провел на стройке спортивной базы недалеко от Махачкалы, однако за медицинской помощью решил не обращаться.

«Брат ему говорил: «Иди, вызывай врача». Не вызывал. Только когда совсем трудно стало, вызвали врача. Увезли во Вторую Городскую больницу, где провели интенсивное лечение», – сказал Рабаданов.

Там Нурмагомедову-старшему ввели препарат, помогающий при нехватке кислорода, но дающий осложнения на другие органы. Затем отец бойца был доставлен санитарным бортом в Москву.

Напомним, ранее стало известно о госпитализации Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позже сообщалось, что он сдал тест на коронавирус и находится в одной из столичных больниц.

Накануне сообщалось, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии.