Отец Хабиба Нурмагомедова госпитализирован в московскую больницу

Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц Москвы. Об этом в прямом эфире в Instagram заявил племянник специалиста Умар Нурмагомедов.

«Абдулманап Магомедович госпитализирован в Москву. Сейчас стабильное положение, надеемся, что обойдется», – передает ТАСС слова Нурмагомедова.

Ранее стало известно о госпитализации Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позднее сообщили, что он сдал тест на коронавирус.

Хабиб Нурмагомедов в конце марта вернулся в Россию в связи с распространением коронавируса в мире. Чемпион UFC обратился «ко всем дагестанцам» и ко всем, кто его знает, призвав соблюдать режим самоизоляции.