Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за ситуации с COVID-19

В связи с ситуацией вокруг коронавируса команда чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова вернулась в Россию из США, сообщил менеджер бойца Ризван Магомедов.

Нурмагомедов тренировался в в Сан-Хосе, но зал закрыли из-за ситуации с COVID-19. Как заявил Магомедов, «в США никого, все в России», передает ТАСС.

На апрель был запланирован поединок россиянина с американцем Тони Фергюсоном.

Местные власти запретили проводить бой из-за коронавируса. UFC ищет новое место для боя.

В декабре Хабиб заявил о планах «особенно сильно бить» Фергюсона.

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