Нурмагомедов заявил о планах «особенно сильно бить» Фергюсона

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов намерен бить американца Тони Фергюсона особенно сильно в поединке, об этом боец заявил на пресс-конференции.

«Я всегда ставлю свои шансы выше, чем у моих соперников. Я лучше в борьбе, я еще не падал, у него же были нокдауны. Бить я умею, его буду особенно сильно бить», – приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

Бой Нурмагомедова с Фергюсоном состоится на турнире в Бруклине (США) 18 апреля 2020 года.