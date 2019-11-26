Названа дата боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Менеджер Чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз назвал дату поединка россиянина с американцем Тони Фергюсоном на турнире организации в Бруклине (США).

По словам представителя спортсмена, Нурмагомедов встретится с Фергюсоном на турнире организации в Бруклине (США) 18 апреля 2020 года, передает ТАСС.

«Орел приземлится в Бруклине 18 апреля. Это все для фанатов», – написал Абдельазиз в своем Twitter, прикрепив к посту скриншот с подписанным контрактом на бой.

В августе Фергюсон заявил, что открыл «сезон охоты» на своих потенциальных противников – россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.