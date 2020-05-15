Военные США опубликовали данные об инцидентах с НЛО

ВМС США рассекретили документы о встречах пилотов с НЛО — неопознанными летающими объектами, сообщает New York Times.

Отчеты были обнародованы в ответ на запрос издания. В документах говорится о восьми случаях, которые произошли с 27 июня 2013-го по 13 февраля 2019 года. При этом иногда НЛО замечали «в опасной близости» от пилотов, передает РИА «Новости».

О некоторых инцидентах было известно и ранее, однако NYT отмечает, что в этих «отчетах об опасных ситуациях» говорится, с чем именно пришлось столкнуться военным.

В документах сказано, что 26 марта 2014 года над Атлантическим океаном, недалеко от города Вирджиния-Бич, был замечен некий объект серебряного цвета «размером примерно с чемодан». По данным радара, он пролетел примерно в тысяче футов (305 метров) от одного из самолетов.

Описаны несколько инцидентов с участием боевых эскадрилий с авианосца «Теодор Рузвельт». Так, бывший пилот истребителя F/A-18 Super Hornet лейтенант Райан Грейвс рассказал, что в прошлом году вблизи Вирджиния-Бич видел объект, напоминающий «сферу, заключающую в себе куб».

Говорится также об инциденте, произошедшем 27 июня 2013 года. Тогда неопознанный летающий объект «был белого цвета и по размерам и форме примерно соответствовал беспилотнику или ракете». Отмечается, что в тот день в этом районе не было никаких пусков ракет или дронов.

При этом, по мнению экспертов, подобным инцидентам можно найти «земные объяснения». Астрофизики же считают, что «даже отсутствие правдоподобного земного объяснения не делает внеземное объяснение правдоподобным».

Напомним, в апреле Пентагон впервые официально опубликовал три видеозаписи, на которых видны НЛО в полете. Записи сделаны ВМФ США.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов отметил, что НЛО могут оказаться атмосферными явлениями или оптическим обманом.