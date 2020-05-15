В Эрмитаже заявили о конце эпохи неограниченного доступа в музеи

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Украинский «Антонов» хочет стать американским

Спасение американским Boeing украинского авиапрома – большая иллюзия КиеваФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Украина уверяет, что к ее легендарному авиапредприятию «Антонов» проявляет интерес американский Boeing. В Киеве уверены – один из мировых лидеров авиастроения может вложиться в украинский авиапром и даже создать совместное предприятие по разработке нового самолета. Однако эксперты уверены – свой шанс на спасение «Антонов» потерял еще несколько лет назад. Подробности...
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Арктический форпост России создадут из региона-матрешки

Слияние двух регионов поможет сохранить самобытность северных народовФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России вскоре может стать одним регионом меньше. Это произойдет в случае объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Если эту инициативу поддержат на референдуме жители, то в России появится огромный по площади и протяженности северный регион с гигантским экономическим потенциалом, который станет главным форпостом страны в Арктике. Подробности...
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Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей

Фото: NASA/wikimedia.org
Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что для скоростных перемещений человечества в космосе потребуется разработка двигателей, основанных на новых физических принципах. О чем идет речь, какими будут космические двигатели будущего и какие разработки на эту тему ведутся в России и в мире? Подробности...
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В начале Второй мировой Польше надо винить собственную жадность и глупость

Ужасы Второй мировой были предопределены решениями политиков, в том числе польскихФото: ТАСС
Польша вступила в исторический спор по поводу пакта Молотова – Риббентропа и истоков Второй мировой уже не только с Москвой, но и с Берлином. Виновата ли нацистская Германия в своей агрессии единолично, или же ей кто-то помог? Если вспомнить исторические факты, то окажется, что поляки приближали уничтожение своей страны и нападение Гитлера на всю Европу собственными руками. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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После пандемии мир будет принадлежать молодым и богатым

Сергей Мардан, публицист
Если и другие страны, по примеру Чили, введут «паспорта иммунитета» для тех, кто уже переболел короной и не опасен, то люди старше 65 лет фактически превратятся в отверженных. Они будут просто обречены до конца жизни сидеть под домашним арестом. Подробности...
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Мир будет поделен на постглобальные блоки

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Уже очевидно, что к созданию своих блоков-регионов приступили США и Китай. Россия попросту обречена стать центром крупного постглобального блока, поскольку ее суверенное будущее вряд ли выдержит нахождения «на заднем дворе» другой великой державы. Подробности...
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Почему англо-американцы так любят всех бомбить?

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 14 мая 1940 года, состоялась бомбардировка Роттердама – первый раз в истории, когда была разрушена значительная часть крупного города. Методикой варварских ковровых бомбардировок владели все, но использовали ее фактически только американцы и англичане. Подробности...
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              В Эрмитаже заявили о конце эпохи неограниченного доступа в музеи

              15 мая 2020, 08:19

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что санитарные требования, которые музеи должны будут соблюдать, открывшись после вынужденного перерыва в работе из-за коронавируса, потребуют кардинально изменить систему приема посетителей.

              «Всякие ограничения теперь все равно сохранятся. Никогда не будет больше такого большого, почти не ограниченного доступа в музей. Очень долго будет такой жесткий способ ограничений», – передает ТАСС слова гендиректора Эрмитажа.

              Он пояснил, что после снятия запрета на допуск посетителей музею потребуется примерно две недели, чтобы привести в работу системы жизнеобеспечения, которые касаются условий хранения, показа коллекций и приема людей. Параллельно будет внедряться новая система работы с посетителями и регулирования потоков. По словам Пиотровского, «моментального эффекта, что «открыли двери – и все бегут», не получится – все будет постепенно». Уже не будет прямой возможности прийти постоять два часа в очереди и попасть в музей – потребуется предварительная запись, распределение сеансов, отметил директор Эрмитажа.

              «Нам предстоит еще серьезно поработать над логистикой, в том числе, как соблюдать ограничения. Если раньше была система ограничений - очередь или заполняемость гардероба, то здесь она будет более явная, и надо сделать так, чтобы она была менее обидной, чем та же очередь. То есть здесь предстоит еще большая организационная работа», – сказал он, отметив, что при этом важно избежать «полицейского режима».

              Одним из сложных вопросов в этой сфере гендиректор Эрмитажа считает отработку механизма льготного посещения музея в новых условиях. «В Эрмитаже существуют уникальные льготы, которых нет ни в одном музее мира, – надо понять, как мы будем [дистанционно] проверять, подходят люди под эти льготы или нет» – уточнил он.

              Право на бесплатный входной билет в Эрмитаж имеют 20 категорий посетителей, включая детей, учащихся и студентов (вне зависимости от гражданства), а также российских пенсионеров. Примерно треть посетителей проходит в Государственный Эрмитаж бесплатно. Льготные цены на билеты установлены для граждан России и Белоруссии. Эрмитаж принимает около 4,5 млн. посетителей в год.

              Пиотровский заявил также, что действующие критерии успешности музеев по количеству посетителей и прибыли показали в период пандемии свою несостоятельность.

              «У нас постоянно в течение многих лет идет разговор о том, что значительная часть нормативов, которые ставятся не только министерством культуры, но и обществом, например, что успех музея – это большое количество людей, неверна, как и то, что успех музея – это доход музея. Мы все время говорили, что это нельзя ставить во главу угла, что есть другие критерии, и они важнее. Но никто не хотел слушать. Теперь услышали благодаря целому ряду вещей – судьба распорядилась», – сказал он.

              По мнению Пиотровского, когда люди начинают думать о доходе, они не думают о вещах более высоких, а музей как раз существует для того, чтобы люди думали о высоком. Вынужденный перерыв в приеме посетителей из-за коронавируса, по его словам, заставил иначе посмотреть на определение критериев оценки работы музеев и понять, что музеи должны жить, а не зарабатывать.

              «Вчера у меня была справка на столе: посетителей – ноль, заработки – 50 тыс., это какой-то благотворительный взнос, вот и все. И эта ситуация будет долго. Теперь поняли, что музеи нужны не для развлечения и получения денег – это что-то выше, чем просто материальные блага, и эти критерии не годятся. И неким воплощением этого [понимания] является то, что министерство культуры активно работало с правительством, и сейчас выработаны некие способы возмещения выпадающих доходов», – сказал гендиректор Эрмитажа.

              Он предложил разработать для музеев некий «МРОТ», необходимый для обеспечения их нормальной работы.

              «Механизм, который сейчас вырабатывается, – он правильный. Государство должно гарантировать музею существование. Правильно, что нужен для существования, условно говоря, «МРОТ» музея, – он должен быть выверен очень тщательно. Я думаю, это будет полезной практикой того, каким образом нужно изменить критерии финансирования и установления нормативов», – отметил гендиректор Эрмитажа.

              Пиотровский рассказал, что Союз музеев, который он возглавляет, и Министерство культуры сейчас добиваются обновления системы обеспечения работы музеев и всей культуры. По его мнению, «музеи – это лучший образец, «опытное поле» для выработки критериев государственного обеспечения функционирования отечественной культуры».

              Пиотровский рассказал также, что онлайн-проекты, которые постоянно транслируются в социальных сетях музея во время закрытия из-за коронавируса, фактически сформировали эрмитажное телевидение.

              По словам Пиотровского, форматы удаленной работы с посетителями в период карантина дали музею новый опыт в сфере просветительской деятельности, который будет применяться и в дальнейшем.

              «Для Эрмитажа получилось по сути так: целый рабочий день Эрмитаж вещает. Причем там есть репортажи разного уровня – встречи с хранителями, уникальнейшие вещи, репортажи из хранилищ. Есть экскурсии разного типа: есть, скажем так, пафосные экскурсии уровня XX- XXI века, а есть эфемерные, очень живые, которые специально стираются сразу же, потому что тут живое общение. Тут и набор фильмов, которые заранее сняты, подготовлены. То есть это целый набор – нечто вроде эрмитажного телевидения. Это, оказывается, работает, и у нас есть на это возможности – человеческие и технические, это остается и будет существовать», –пояснил Пиотровский.


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