В Эрмитаже заявили о конце эпохи неограниченного доступа в музеи

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что санитарные требования, которые музеи должны будут соблюдать, открывшись после вынужденного перерыва в работе из-за коронавируса, потребуют кардинально изменить систему приема посетителей.

«Всякие ограничения теперь все равно сохранятся. Никогда не будет больше такого большого, почти не ограниченного доступа в музей. Очень долго будет такой жесткий способ ограничений», – передает ТАСС слова гендиректора Эрмитажа.

Он пояснил, что после снятия запрета на допуск посетителей музею потребуется примерно две недели, чтобы привести в работу системы жизнеобеспечения, которые касаются условий хранения, показа коллекций и приема людей. Параллельно будет внедряться новая система работы с посетителями и регулирования потоков. По словам Пиотровского, «моментального эффекта, что «открыли двери – и все бегут», не получится – все будет постепенно». Уже не будет прямой возможности прийти постоять два часа в очереди и попасть в музей – потребуется предварительная запись, распределение сеансов, отметил директор Эрмитажа.

«Нам предстоит еще серьезно поработать над логистикой, в том числе, как соблюдать ограничения. Если раньше была система ограничений - очередь или заполняемость гардероба, то здесь она будет более явная, и надо сделать так, чтобы она была менее обидной, чем та же очередь. То есть здесь предстоит еще большая организационная работа», – сказал он, отметив, что при этом важно избежать «полицейского режима».

Одним из сложных вопросов в этой сфере гендиректор Эрмитажа считает отработку механизма льготного посещения музея в новых условиях. «В Эрмитаже существуют уникальные льготы, которых нет ни в одном музее мира, – надо понять, как мы будем [дистанционно] проверять, подходят люди под эти льготы или нет» – уточнил он.

Право на бесплатный входной билет в Эрмитаж имеют 20 категорий посетителей, включая детей, учащихся и студентов (вне зависимости от гражданства), а также российских пенсионеров. Примерно треть посетителей проходит в Государственный Эрмитаж бесплатно. Льготные цены на билеты установлены для граждан России и Белоруссии. Эрмитаж принимает около 4,5 млн. посетителей в год.

Пиотровский заявил также, что действующие критерии успешности музеев по количеству посетителей и прибыли показали в период пандемии свою несостоятельность.

«У нас постоянно в течение многих лет идет разговор о том, что значительная часть нормативов, которые ставятся не только министерством культуры, но и обществом, например, что успех музея – это большое количество людей, неверна, как и то, что успех музея – это доход музея. Мы все время говорили, что это нельзя ставить во главу угла, что есть другие критерии, и они важнее. Но никто не хотел слушать. Теперь услышали благодаря целому ряду вещей – судьба распорядилась», – сказал он.

По мнению Пиотровского, когда люди начинают думать о доходе, они не думают о вещах более высоких, а музей как раз существует для того, чтобы люди думали о высоком. Вынужденный перерыв в приеме посетителей из-за коронавируса, по его словам, заставил иначе посмотреть на определение критериев оценки работы музеев и понять, что музеи должны жить, а не зарабатывать.

«Вчера у меня была справка на столе: посетителей – ноль, заработки – 50 тыс., это какой-то благотворительный взнос, вот и все. И эта ситуация будет долго. Теперь поняли, что музеи нужны не для развлечения и получения денег – это что-то выше, чем просто материальные блага, и эти критерии не годятся. И неким воплощением этого [понимания] является то, что министерство культуры активно работало с правительством, и сейчас выработаны некие способы возмещения выпадающих доходов», – сказал гендиректор Эрмитажа.

Он предложил разработать для музеев некий «МРОТ», необходимый для обеспечения их нормальной работы.

«Механизм, который сейчас вырабатывается, – он правильный. Государство должно гарантировать музею существование. Правильно, что нужен для существования, условно говоря, «МРОТ» музея, – он должен быть выверен очень тщательно. Я думаю, это будет полезной практикой того, каким образом нужно изменить критерии финансирования и установления нормативов», – отметил гендиректор Эрмитажа.

Пиотровский рассказал, что Союз музеев, который он возглавляет, и Министерство культуры сейчас добиваются обновления системы обеспечения работы музеев и всей культуры. По его мнению, «музеи – это лучший образец, «опытное поле» для выработки критериев государственного обеспечения функционирования отечественной культуры».

Пиотровский рассказал также, что онлайн-проекты, которые постоянно транслируются в социальных сетях музея во время закрытия из-за коронавируса, фактически сформировали эрмитажное телевидение.

По словам Пиотровского, форматы удаленной работы с посетителями в период карантина дали музею новый опыт в сфере просветительской деятельности, который будет применяться и в дальнейшем.

«Для Эрмитажа получилось по сути так: целый рабочий день Эрмитаж вещает. Причем там есть репортажи разного уровня – встречи с хранителями, уникальнейшие вещи, репортажи из хранилищ. Есть экскурсии разного типа: есть, скажем так, пафосные экскурсии уровня XX- XXI века, а есть эфемерные, очень живые, которые специально стираются сразу же, потому что тут живое общение. Тут и набор фильмов, которые заранее сняты, подготовлены. То есть это целый набор – нечто вроде эрмитажного телевидения. Это, оказывается, работает, и у нас есть на это возможности – человеческие и технические, это остается и будет существовать», –пояснил Пиотровский.