Эксперты института при минюсте Украины обвинили Киев в керченском инциденте

Инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года произошел по вине руководства Украины, заявил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз при минюсте Украины.

Результаты экспертизы по одному из дел, открытых против Порошенко, опубликовала «Страна.ua».

Эксперты указали, что решение направить украинские корабли через Керченский пролив не учитывало «меры безопасного использования войск». ВМС отправила корабли, не получив «директивы, приказа, боевого распоряжения от высшего штаба». Отмечается и нарушение порядка исполнения документов боевого управления, передает ТАСС.

Петра Порошенко, который тогда возглавлял страну, на совещании СНБО Украины отдал устное указание отправить корабли, которое военное руководство восприняло как приказ. При этом не учитывались вероятные ответные действия России.

Кроме того, подчеркивается, что из-за массового перебазирования кораблей в Азовское море была ослаблена обороноспособность Украины в Черноморской акватории, из-за чего «любое иностранное государство, имевшее территориальные претензии к Украине, могло получить преимущества в наступательных действиях».

Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. Президент Владимир Путин объяснил эту провокацию низким рейтингом Порошенко перед выборами. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.