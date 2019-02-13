Киев собрался отправить в Азовское море пару «Кентавров»

В 2019 году в состав ВМС Украины войдут малый бронированный артиллерийский катер и два десантных катера «Кентавр», сообщил замначальника главного управления оборонного планирования генштаба ВСУ Вячеслав Демьяненко.

«Азовское море будут охранять новые «Кентавры», – говорится в сообщении «Укринформа».

Демьяненко отметил, что в составе ВМС Украины сейчас есть шесть малых катеров, США передали два патрульных катера типа Island.

Демьяненко заявил, что «продолжаются мероприятия по формированию комплекта войск ВМС на постоянной основе для выполнения задач на побережье и в акватории Азовского моря».