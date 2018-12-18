На Украине разработали новую морскую доктрину

Украинское правительство утвердило новую морскую доктрину страны на период до 2035 года, в ней зафиксировано усиление позиций страны в Азовском и Черном морях, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Сегодня на правительстве одобрена Морская доктрина Украины на период до 2035 года. Это крайне важное решение для Украины, особенно учитывая агрессию России на Азове», – написал он в своем Facebook.

Доктрина разработана министерством инфраструктуры. Минобороны, МВД и все правительство в целом поддержало документ, отметил Омелян.

«Новая доктрина должна усилить позиции Украины в Азовском и Черном морях, Керченском проливе с учетом действий Российской Федерации как страны-агрессора. Украина не ослабит своих позиций на море, не прекратят свою работу украинские порты», – заявил министр.

По его словам, новая морская доктрина – комплексный стратегический документ, который определяет «приоритеты последовательной морской политики Украины на долгосрочную перспективу».

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров разработать морскую доктрину еще в сентябре, за два с половиной месяца до инцидента в Керченском проливе. Тогда МИДу и минюсту страны было поручено подготовить предложения «о юридической защите национальных интересов в части поведения России по блокировке Азовского моря, блокировке портов и компенсации соответствующих убытков».