Бастрыкин поручил проверить сообщения о нарушениях прав медиков под Владимиром

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил провести проверку и доложить, есть ли факт нарушения прав медиков в инфекционном госпитале Владимирской области.

В СК сообщили, что Бастрыкин «поручил руководству следственного управления по Владимирской области доложить обо всех аспектах, касающихся нарушения прав медицинских сотрудников, на которые обратили внимание корреспонденты, и о мерах, принятых по озвученным фактам», передает РИА «Новости».

По данным следствия, вышел сюжет, в котором сообщалось, что врачи госпиталя, куда поступают пациенты с коронавирусом, увольняются из-за нехватки поддержки и средств индивидуальной защиты.

Кроме того, одна из якобы медсестер учреждения опубликовала в Сети фото обожженного из-за нехватки средств защиты лица.

«Также корреспондент упоминает и про другую больницу – Струнинскую, о некачественном ремонте и якобы нецелевом использовании средств в которой СМИ уже рассказывали ранее. Журналисты делают акцент на том, что местные чиновники игнорируют просьбы медиков», – уточняется в сообщении СК.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не использовать сообщения врачей о нехватке средств защиты для борьбы с коронавирусом в регионах для «истерик и накручивания ситуации» и заявил, что все требования врачей должны исполняться региональными минздравами с помощью федерального центра.

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