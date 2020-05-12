У тяжело переболевших COVID-19 обнаружили нарушения в работе иммунитета

Израильские и китайские ученые обнаружили серьезные нарушения в работе иммунитета у пациентов, которые перенесли самые тяжелые формы коронавируса.

Медики и биологи пришли к выводу, что нарушения в работе иммунитета указывают на то, что чрезмерная активность иммунных клеток может быть главным движущим фактором в развитии болезни, передает ТАСС со ссылкой на журнал Nature Medicine.

«Мы изучили состав образцов жидкости из бронхов носителей COVID-19 разной степени тяжести и здоровых людей. Наши наблюдения и исследования коллег указывают на то, что цитокиновый шторм, мощнейшая воспалительная реакция, заставляющая иммунитет атаковать клетки тела, напрямую связан с тяжестью болезни», – пишут ученые.

Специалисты Китая и Израиля под руководством Чжана Чжена, профессора Третьего народного госпиталя КНР в Шэньчжэне, получили новые аргументы в пользу теории о том, что чрезмерно активный иммунитет не помогает человеку выздороветь, а наоборот, усугубляет болезнь. Они сравнили между собой образцы жидкости, извлеченные из легких девяти носителей коронавируса и нескольких здоровых жителей города.

Чжан и его коллеги извлекли одиночные иммунные клетки из образцов жидкости и проанализировали то, какие гены были наиболее активны в этих тельцах.

Биологи заметили, что активность определенных типов Т-клеток, отвечающих за борьбу с вирусом и выработку антител, была значительно ниже у больных, находившихся в критическом состоянии.

С другой стороны, в их организме было необычно много других типов иммунных телец, отвечающих за развитие воспалений и реакцию на подобные процессы. Ученые предполагают, что эти клетки были непосредственно связаны с развитием тяжелых форм коронавируса и одной из причин усугубления состояния здоровья их носителей.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова рассказала, что продолжительный и сильный иммунитет от коронавируса формируется только у 7-8% переболевших.