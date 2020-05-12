Выяснилось, у кого формируется иммунитет к коронавирусу

Продолжительный и сильный иммунитет от коронавируса формируется только у 7-8% переболевших, сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.

По ее словам, у таких 7-8% переболевших инфекцией образовались антитела против COVID-19. У остальных пациентов были температура и кашель, но не сформировались антитела, передает РИА «Новости».

«Это значит, что они избавились от инфекции с помощью интерферонов, которые оперативно вырабатываются в организме человека в ответ на вирус. В этом случае интерфероны сами справились, и антитела не возникли, потому у этих переболевших нет иммунитета к COVID-19», – сказала Баранова.

Она добавила, что также есть переболевшие коронавирусом люди с большим количеством антител и хорошим иммунитетом.

«У нас есть суперлюди, у которых такой мощный иммунный ответ, что их антитела можно использовать для лечения других людей конвалесцентной плазмой, что и делается», – добавила Баранова.

Между этими двумя группами, по словам эксперта, находятся все остальные переболевшие COVID-19. У них возникает иммунитет разной силы, при этом у 40% он достаточно слабый. Риск повторного заражения возникает у тех переболевших, у которых уровень антител заметно снижается в течение месяца после выздоровления, отметила Баранова.

«Все это – следствие простой вещи, что люди разные, и по-разному переносят заболевание. Ученые выяснили, что прочнее иммунитет у людей старшего возраста, которые перенесли тяжелое течение COVID-19», – сказала эксперт.

Ранее ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге заявили, что в этом году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут «катастрофу» в системе здравоохранения.

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