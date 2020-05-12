ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

ФСБ объявила о предотвращении теракта в городе Кимры Тверской области: изъят пистолет, несколько «коктейлей Молотова» и холодное оружие.

«Задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России, 2001 года рождения», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

У задержанного изъяли переделанный в боевой аналог травматический пистолет «ПМ» с самодельными боеприпасами, три «коктейля Молотова», холодное оружие и дневники с данными о планируемом преступлении.

Уголовное дело расследуется по факту приготовления к теракту, молодой человек помещен под стражу. Мотивы его поступка не уточняется.

Напомним, в конце марта ФСБ пресекла готовившийся теракт в Краснодаре, у задержанного 27-летнего россиянина изъято взрывное устройство и найдена переписка с членами запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство**».