ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае

ФСБ пресекла готовившийся теракт в Краснодаре, у задержанного 27-летнего россиянина изъято взрывное устройство и найдена переписка с членами запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство*», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Краснодаре. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 1993 года рождения», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

В автомобиле задержанного обнаружено самодельное взрывное устройство, а в используемых им средствах связи – переписка с находящимися за рубежом членами запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство*», изобличающая его преступные намерения.

По результатам экспертиз предметов и документов будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее первый замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин сообщил, что за 2019 год в России предотвратили 34 теракта на стадии подготовки.