Названо число предотвращенных за год терактов

За 2019 год в России предотвратили 34 теракта на стадии подготовки, сообщил первый замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.

«В 2019 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористических акта», – рассказал Кулягин, передает ТАСС.

В прошлом году в ходе контртеррористических мероприятий и оперативно-боевых мероприятий ликвидировали 32 бандитов, включая девять руководителей, задержали 41 главаря, 241 боевика и 606 пособников террористов.

«Силами МВД, ФСБ, Росгвардии ликвидированы 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия. Из незаконного оборота изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, которые злоумышленники планировали использовать при реализации своих преступных замыслов», – уточнил представитель НАК.

Также в 2019 году ликвидировано 78 ячеек террористов, готовивших теракты на объектах социальной сферы, нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Кулягин отметил, что для распространения террористической идеологии применяют социальные сети, сайты в интернете.

По его мнению, эффективность работы по пресечению финансирования террористов могло бы повысить развитие межведомственного и международного информационного обмена.

«Росфинмониторингом заблокированы финансовые активы более 2 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности», – отметил представитель НАК.

Международные террористы не снижают активности по рекрутированию новых участников, созданию базы и распространении своей идеологии.

В 2019 году по решению органов госвласти было прсечено распространение террористического и экстремистского контента на 50 тыс. страницах в Сети, заблокирован доступ к 16 тыс. зарубежных ресурсов.

По словам Кулягина, с 2015 по 2019 год количество преступлений террористической направленности в стране сократилось в девять раз, передает РИА «Новости».

К таким преступлениям относится не только подготовка терактов, но и вербовка новых членов, призывы к терроризму, захват заложников и т.д.

В феврале секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщал, что в прошлом году на Северном Кавказе было предотвращено девять терактов.