Российские войска прорвались в Котляровку Харьковской области

Военкоры: Первая танковая армия прорвала оборону ВСУ и пошла на штурм Котляровки

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», подразделения ВС России 47-й дивизии обошли силы противника и прорвались через несколько линий обороны ВСУ в примыкающем к Кисловке поселке Котляровка на Купянском направлении.

О том, что российские военные выбили ВСУ и вошли в Котляровку, пишет также «Военное обозрение».

Прорыв российских войск подтверждают и кадры, которые опубликовали ВС России. Украинские СМИ сообщили, что на Купянско-Сватовском участке фронта российские войска продолжают штурмовые действия в районе Кисловки и прорвались в Котляровке на глубину до 480 метров.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска продвинулись на трех ключевых направлениях. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российские войска в 2024 году освободили 547 квадратных километров в новых регионах.

Газета ВЗГЛЯД писала, как украинская коррупция ускорила отступление ВСУ.