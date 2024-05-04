Президент Лаоса заявил о готовности принять участия в параде Победы 9 мая

Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.12 комментариев
Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.12 комментариев
Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.7 комментариев
По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.4 комментария
Комментируя соответствующие сообщения датских СМИ, Захарова заявила, что подобные действия будут расцениваться как очередной недружественный шаг, на который неизбежно последуют жесткие ответные меры, передает «Интерфакс».
Поводом для введения ограничений выдвигается некая «угроза экологической катастрофы» якобы из-за использования Россией непригодных для судоходства судов и отсутствия у них страховых документов, о чем «смешно даже слышать», подчеркнула дипломат.
Она добавила, что в соответствии с Копенгагенским трактатом 1857 года и положениями Конвенции ООН по морскому праву все суда, в том числе российские, могут беспрепятственно и безопасно проходить через балтийские проливы. «Самовольное же переписывание норм международного права недопустимо», – указала она.
В прошлом году Латвия призвала закрыть Балтику для российских судов. В Кремле назвали подобные заявления неприемлемыми.
Военкоры: Первая танковая армия прорвала оборону ВСУ и пошла на штурм Котляровки
Согласно данным в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», подразделения ВС России 47-й дивизии обошли силы противника и прорвались через несколько линий обороны ВСУ в примыкающем к Кисловке поселке Котляровка на Купянском направлении.
О том, что российские военные выбили ВСУ и вошли в Котляровку, пишет также «Военное обозрение».
Прорыв российских войск подтверждают и кадры, которые опубликовали ВС России. Украинские СМИ сообщили, что на Купянско-Сватовском участке фронта российские войска продолжают штурмовые действия в районе Кисловки и прорвались в Котляровке на глубину до 480 метров.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска продвинулись на трех ключевых направлениях. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российские войска в 2024 году освободили 547 квадратных километров в новых регионах.
Газета ВЗГЛЯД писала, как украинская коррупция ускорила отступление ВСУ.
Захарова выразила надежду, что тот, кто сделал такие заявления, найдет силы ответить на запрос российских парламентариев, которые внимательно изучат подобный ответ, как только его получат, передает ТАСС.
Ранее, выступая на конференции председателей парламентов государств Евросоюза, Симонян обвинил Россию во «вторжении» на Украину.
Также Симонян обвинил Россию в том, что Москва оставила Армению одну «в самый сложный период», которую якобы хотели «втянуть в новую войну», чтобы «спасти» и «накинуть хомут» на ее государственность.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам направить запрос в связи с «русофобскими выступлениями» Симоняна.
В спецслужбе установили, что целью диверсанта были объекты Минобороны в Московском регионе, а также участники добровольческого батальона и его волонтерского центра в Петербурге, передает ТАСС.
Диверсант – член запрещенной в РФ украинской террористической организации, российский гражданин 1976 года рождения – был выявлен во время изъятия очередного схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области.
При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.
Ранее ФСБ задержала в Луганской народной республике украинскую гражданку, ее подозревают в корректировке ударов украинской армии.
Журналист Welt Ваннер: Тысячи русских захотели увидеть подбитую технику НАТО
Посетившего выставку трофейной техники НАТО немецкого журналиста удивило, сколько пришло людей посмотреть на подбитые бронетехнику и танки. По его словам, особенно «русские гордились захватом немецкого танка Leopard 2», передает РИА «Новости».
Напомним, 1 мая Минобороны открыло выставку трофейной техники перед Музеем Победы. Посетителям представлены образцы военной техники производства 12 стран, включая США, Британию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Украину.
Германский политолог Александр Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему выставка трофейной техники в Москве злит Запад.
Депутаты могут утвердить премьер-министра РФ 10 мая по представлению президента
Источник также не исключил, что новый состав правительства России будет окончательно утвержден 13 мая, передает ТАСС.
В соответствии с конституцией в день инаугурации главы государства кабмин слагает свои полномочия. Премьера, его заместителей и министров будет назначать президент после их утверждения Госдумой. Инаугурация главы государства Владимира Путина состоится 7 мая в 12:00 мск.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что кадровые перестановки в правительстве в ближайшее время возможны, но «костяк» кабинета министров останется.
Захарова: Любые агрессивные действия против Крыма получат сокрушительный удар возмездия
Захарова отметила, что ВСУ «уже отметились применением по Крыму сразу нескольких тайно полученных месяц назад американских дальнобойных ракет ATACMS». Все выпущенные ракеты были уничтожены, указала она, передает ТАСС.
«После Пасхи в Киеве ожидают получения первых самолетов F-16, которые, по замыслу британцев, также могут быть использованы в операции по уничтожению Крымского моста», – добавила Захарова.
Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на возможный удар по Крымскому мосту.
«Крым в настоящее время принадлежит России», – сказал он, отвечая на серию коротких вопросов, передает Lenta.ru.
Его оппонент, адвокат и другой независимый кандидат Игнас Вегеле считает Крым украинской территорией. По его словам, Литва не изменяла позицию относительно территориальной целостности Украины.
Выборы президента пройдут в Литве 12 мая.
Как указал Херем, Эстония, Польша, Швеция и Финляндия должны быть в состоянии решить одну из ключевых проблем – возможную блокаду в Балтийском море, передает «Интерфакс».
Херем подчеркнул, что в ходе совместных действий стран Балтии и их союзников по НАТО по блокаде Балтийского моря для России становится совершенно маловероятным развертывание корабельной и противовоздушной обороны РФ.
Ранее посол Литвы в Швеции и экс-глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда в случае, если Москва бросит вызов НАТО. Он отметил, что после вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для блока.
Илон Маск предупредил, что доллар ничего не будет стоить из-за госдолга США
О том, что доллар ждет крах, если не решится вопрос с госдолгом США, Маск написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.
Между тем, директор департамента Международного валютного фонда по бюджетным вопросам Витор Гаспар предупредил, что рост госдолга США «вызвал побочные эффекты в мире».
Глава американского Минфина Джаннет Йеллен заявила, что внешний долг США свыше 34 трлн долларов пугает.
Глава Северной Осетии Меняйло: В Крыму пропали три срочника, унесенных в море на лодке
Как указал Меняйло в своем Telegram-канале, 30 апреля трое молодых людей из Северной Осетии, проходивших срочную службу в Крыму, на резиновой лодке, вопреки запрету и несмотря на сильный ветер, вышли в открытое море, передает РИА «Новости».
По его словам, их сослуживцы, ставшие свидетелями происшествия, сразу же обратились в МЧС, но поиски в прибрежной зоне пока результата не дали.
Глава Северной Осетии подчеркнул, что военная прокуратура уже осведомлена о случившемся и сейчас власти оказывают всю возможную помощь для поисков пропавших солдат. Он пообещал приложить все усилия, чтобы установить местонахождение военнослужащих.
ЕС призвал Украину отчитываться за полученную финансовую помощь, которой Киев может лишиться
Представитель ЕС отметила, что Украина получает не только военную поддержку, но и серьезные финансовые вливания в бюджет на социальные выплаты и оказание общественных услуг. По ее словам, жителям Украины необходимо осознавать, что у каждой страны ЕС есть своя политика, передает ТАСС.
Матернова добавила, что если граждане Евросоюза посчитают, что при оказании помощи Украине не будет отчетности и прозрачности, в дальнейшем поддержку Киеву будет трудно обеспечить.
Ранее сенатор США Линдси Грэм предложил оказывать Киеву помощь только в виде займов, ссылаясь на огромный госдолг США. Financial Times писала, что дефицит бюджета Украины заставил ее начать вести переговоры с другими странами G7, например, с Японией и Канадой.
Ряд военных атташе посетили выставку трофеев на Поклонной горе в Москве
Отмечается, что экспозицию осмотрели представители военно-дипломатического корпуса Белоруссии, Китая, Пакистана, Мали, Сирии, Буркина-Фасо, Сербии, Марокко и ряда других дружественных России государств, передает ТАСС.
Напомним, 1 мая Минобороны открыло выставку трофейной техники перед Музеем Победы. Посетителям представлены образцы военной техники производства 12 стран, включая США, Британию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Украину.
В шатрах представлены образцы стрелкового вооружения иностранных армий, документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских военнослужащих и беспилотники.
Выставка будет работать в течение месяца с 10 до 20 часов.
Германский политолог Александр Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар.
Предприятие в Берлине принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, производящей поставляемые киевскому режиму системы зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, передает РИА «Новости» со ссылкой на B.Z. – Berlin.
В цеху, где началось возгорание, есть серная кислота и цианистая медь. В результате пожара там может образоваться сильно ядовитая синильная кислота.
Напомним, в пятницу в Берлине произошел пожар, жителей города предупредили об опасности от его дыма, поскольку он может быть ядовит.
Священник указал на недопустимость для православных традиции оставлять еду на могилах и поминать усопших спиртным
Священник указал, что оставлять еду на могилах – языческая традиция, которая возродилась в СССР. По его словам, на фоне гонений на религию «возникли тяжелые суеверия», пишет «Московский комсомолец».
Он подчеркнул, что церковь считает неприемлемыми обряд, когда на могиле оставляют водку и черный хлеб, а также пьянки, включая поминовение спиртным, употребление алкоголя на кладбище. Традицию выливать водку на могильный холм священник назвал оскорблением памяти покойного.
По словам священника, еду следует дать нищему или голодному. Он указал, что для православных правильными являются молитва за усопших и подаваемая за них милостыня.