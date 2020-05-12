Законопроект о штрафах для чиновников за хамство внесен в Госдуму

Руководитель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий штрафы до 150 тыс. рублей для государственных и муниципальных служащих за оскорбление граждан.

«Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до одного года», – говорится в тексте инициативы, передает ТАСС.

При этом за повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100-150 тыс. рублей либо дисквалификация (лишение права замещать должности государственной и муниципальной службы) на срок до двух лет.

В январе президент Владимир Путин заявил, что наказание за хамство для чиновников должно быть строже, чем для обычных людей. После этого партия «Единая Россия» разработала проект «о хамстве чиновников», поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают штрафы за оскорбления до 150 тыс. рублей и дисквалификацию для госслужащих.

За последнее время прозвучало сразу несколько скандальных заявлений чиновников на социальные темы. Так, в январе в Сети распространилось видео, на котором теперь уже бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев вынуждал офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии. Позже указом президента России Владимира Путина Игнатьев был уволен.

Между тем, газета ВЗГЛЯД сообщала, что иногда борьба с хамством чиновников доходит до «перегибов».