ЕР разработала проект о штрафах для чиновников за хамство

Партия «Единая Россия» разработала проект «о хамстве чиновников», поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают штрафы за оскорбления до 150 тыс. рублей и дисквалификацию для госслужащих, сообщил замсекретаря генсовета ЕР, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Такой законопроект сегодня нами разработан, это поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают новую часть существующей уже сегодня статьи «Оскорбления», – сказал Хинштейн в эфире радиостанции «Вести ФМ».

По его словам «если оскорбление совершено лицом, замещающим государственную или муниципальную должность в связи с осуществлением своих полномочий, то здесь наказание следует совершенно отдельное – не только крупный штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что при первом правонарушении чиновников предлагается дисквалифицировать на срок до года, при повторном – на срок до двух лет. Чиновников также предлагается наказывать штрафами от 50 до 100 тыс. рублей, при повторном правонарушении – штрафами от 100 до 150 тыс. рублей.

В январе президент Владимир Путин заявил, что наказание за хамство для чиновников должно быть строже, чем для обычных людей.

За последнее время прозвучало сразу несколько скандальных заявлений чиновников на социальные темы. Так, в январе в Сети распространилось видео, на котором теперь уже бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев вынуждал офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии. Позже указом президента России Владимира Путина Игнатьев был уволен.

Между тем, газета ВЗГЛЯД сообщала, что иногда борьба с хамством чиновников доходит до «перегибов».