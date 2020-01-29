Путин уволил главу Чувашии

Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, сообщили в Кремле.

«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Исполняющим обязанности главы Чувашии назначен Олег Николаев.

После подписания указа президент Владимир Путин встретился с Николаевым.

Путин встретился с новым главой Чувашии - председателем комитета Госдумы по делам национальностей Олегом Николаевым pic.twitter.com/1WKkTpF5b6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 29, 2020

Напомним, в январе Игнатьев, поздравляя сотрудников СМИ с профессиональным праздником, призвал «мочить» журналистов, которые, по его мнению, пишут только ради того, чтобы «заработать на разных схемах». В Союзе журналистов России и в «Единой России» призвали главу региона извиниться.

Игнатьев после этого извинился, пожаловавшись, что в его речи «все передернули и переиначили».

Однако позже он оказался в центре нового скандала: в Сети появилось видео, на котором губернатор вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины на торжественной церемонии.

Врио главы стал депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Николаев, уроженец Чувашии – он родился в Чербае, Красночетайского района. Ему 50 лет. С 2020 года стал председателем комитета Госдумы по делам национальностей.

До этого с 2002 по 2004 год работал в правительстве Чувашской республики заместителем министра экономического развития и торговли, затем перешел на работу генеральным директором ЗАО «Телефонстрой». С 2008 по 2009 год работал в Ассоциации региональных банков России в должности директора Центра международного сотрудничества. С 2009 по 2013 год работал в Мособлбанке в должности управляющего операционного офиса, директора чебоксарского филиала банка.

В 2011 году был избран депутатом Госсовета Чувашской республики от партии «Справедливая Россия». С 2013 по 2015 год работал в ОАО Банк «Открытие» руководителем проекта, позже возглавлял проект в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

В сентябре 2015 года баллотировался на должность главы Чувашской республики и одновременно выдвигался в депутаты Чебоксарского городского собрания депутатов, в результате выборов набрал 14,7 % голосов избирателей на выборах главы республики.