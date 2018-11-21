Русский стандарт социальной справедливости

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31 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 16:14  |  vz.ru
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Европа убрала последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»

Европа прикрыла собой «Северный поток – 2» от ТрампаФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Еврокомиссия, которая недолюбливает «Северный поток – 2», выступила с важнейшим заявлением. Угрозы Трампа не могут остановить строительство газопровода, заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер. Таким образом, Европа устранила последнее препятствие на пути «Северного потока – 2». Не менее важный сигнал Брюссель посылает и Киеву. Как «Северный поток – 2» прошел семь кругов ада и что ждет Украину?  Подробности...
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Герои 18-го года – года катастроф и побед

Учительница Татьяна Дерсалия и футболист Игорь Акинфеев совершили настоящий подвигФото: с личной страницы в соц сети,
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Главное горе 2018 года постигло нас ранней весной, когда в «Зимней вишне» погибли дети. А главной радостью в середине лета стал чемпионат мира по футболу. Именно поэтому газета ВЗГЛЯД выбрала «лицами года» капитана нашей сборной Игоря Акинфеева и Татьяну Дерсалию – учительницу, ценой своей жизни спасавшую детей из огня «Зимней вишни». На их фоне даже звезды мировой политики отходят на второй план. Подробности...
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Главные «фальшивые новости» 2018 года

Английские слова fake news стали одним из главных слов уходящего годаФото: Richard B. Levine/Imago/ТАСС
Газетные утки существуют столько, сколько существуют газеты. Слово «утка» в последние годы сменилось английским словом «фейк» (fake – подделка, фальшивка), а социальные сети позволили фейкам распространяться быстрее и охватывать значительно большую аудиторию, чем газеты и даже телевидение. Вспомним наиболее запомнившиеся фейки уходящего года. Подробности...
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Как родился миф о «русском спецназе, убившем первого президента Грузии»

Звиад Гамсахурдиа жил крайне экстравагантно и так же умерФото: Viktor Chernov/Global Look Press
Первый президент независимой Грузии Звиад Гамсахурдиа был убит, скорее всего, российским спецназом. По крайней мере, на этом настаивают его сыновья. Почему дети одиозного грузинского политика устроили этот демарш через 25 лет после смерти их отца и есть ли хоть какие-либо доказательства правдивости их утверждений? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Наш Дед Мороз не по зубам боевым феминисткам

Егор Холмогоров, Публицист
Видал я этих Санта-Клаусов, «лезущих» по стене к окошку детской спальни. Выглядели они то ли как повешенные, то ли как персонажи стивенкинговских ужасов. Наш Дед Мороз живой и материализующийся, как правило, через папу. Подробности...
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Плохой год для глобальной элиты

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Западные элиты, вместо того чтобы попытаться решить возникшие проблемы, сосредоточились на поиске виновных. Таковыми оказались «невозможный Трамп», «поднявший голову национализм» и, разумеется, Россия. Подробности...
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Новый лозунг глобальных манипуляторов

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Посмотреть, прочесть, а тем более запомнить нынешний человек, все больше глупеющий, способен немного. Он даже начинает испытывать отвращение к информации. Оставляет смартфон дома, уезжает в лес, удаляет страницы в социальных сетях. Подробности...
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          Русский стандарт социальной справедливости

          Общество стало жестче реагировать на несправедливость   31 декабря 2018, 15:15
          Фото: Артем Геодакян/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          Главным общественным запросом уходящего года стало требование социальной справедливости. Хотя само это понятие настолько широко и многогранно, что пока ни у общества, ни у власти не выкристаллизовалось единого понимания его основных составляющих. Но понятно, что именно движение в сторону большей социальной справедливости станет определяющим в жизни России в ближайшие годы.

          Казалось, что для начала большого разговора о социальной справедливости больше подходил прошлый, 2017-й год – столетие революции, как к ней ни относись, побуждало к обсуждению вопросов социализма и капитализма, соборной общинности и либерального индивидуализма, равенства и неравенства. Но в юбилейный год общество не обращало на это особого внимания, а вот в 2018-м настроения стали меняться.

          Социологи фиксируют рост запроса на социальную справедливость, повышенное внимание к теме равенства всех перед законом. В ежегодном докладе Общественной палаты это сформулировано так:

          «Социологические опросы показывают, что граждан России сейчас особенно беспокоит социальная несправедливость, неравенство, бедность».

          Причем в ОП считают, что основным критерием оценки деятельности властей становится нравственное измерение:

          «Череда скандалов последнего времени, подобных оскорбительным заявлениям чиновников, за которыми все чаще следуют отставки, показывает, что в обществе произошли важные изменения:

          стандарты терпимости к несправедливости и чиновному хамству стали заметно ниже».

          Действительно, реакция общественности на неуклюжие, глупые или откровенно оскорбительные заявления или поступки как чиновников, так и просто знаменитостей (пример Кокорина–Мамаева) в уходящем году стала гораздо более жесткой, а временами даже жестокой. Но чем это вызвано? Понятно, что не тем, что чиновники стали чаще «ляпать», не подумав, а тем, что общественность, пресса, да и сама власть стали гораздо внимательней следить за ними, «вылавливать блох» и даже устраивать «показательные порки». Но почему в этом возникла потребность?

          В докладе ОП предпосылкой для «повышения нравственно-этической чувствительности общества» называется общественная консолидация, «посткрымский консенсус» на основе таких традиционных ценностей, как «Родина, свобода, справедливость» (содержание триады принадлежит авторам доклада ОП) – но общественное единство взглядов на определенные фундаментальные вещи (к которым относится, конечно же, и справедливость) сложилось давно, еще до Крыма, который лишь укрепил его. Так почему же именно сейчас это стало проявляться?  

          Для обоснования роста запроса на справедливость в докладе ОП приводится еще и тезис о том, что «Россия находится на одном из первых мест в мире по неравенству распределения богатства. Больше половины наших граждан не имеют никаких накоплений», по данным Всемирного банка. Согласно им, наша страна находится на третьем месте среди 82 стран мира по региональному неравенству.

          Не вдаваясь в детали, можно отметить, что лидирующие позиции России по неравенству жизни разных ее регионов вызваны не только субъективными факторами – текущей социально-экономической политикой или все еще не преодоленными последствиями распада советской модели – но и вполне объективными. В первую очередь тем, что Россия не просто самая большая страна в мире, но еще и страна с самыми сильно различающимися (причем по массе показателей, от климатических до религиозных) регионами (отстает от нас даже Китай).

          Поэтому величина регионального неравенства не может объяснить рост запроса на социальную справедливость. Но и пенсионная реформа, на которую чаще всего списывают изменение настроений общества, не оказала такого уж решающего воздействия на общественные взгляды. Все гораздо глубже и серьезней.

          Хотя Владимир Путин и сказал о том, что, по его мнению, реставрация социализма в России невозможна и нельзя водить людей 40 лет по пустыне, мы уже 27 лет живем в условиях переходной экономики и, что еще важнее, переходного общества. Патриотический консенсус, который сложился в десятых годах, очень важен – он означает окончание периода самоуничижения, подражания Западу, копирования чужих моделей и укладов.

          Осознание важности изучения собственного опыта – от дореволюционного до советского –

          более того, понимание приоритетности именно этого знания перед любым другим – это очень важное достижение для России, потому что без него мы обречены на бесконечное повторение заколдованного цикла «непродуманные чужестранные реформы – рост напряжения в обществе – провал и обвал».

          Но само по себе закрепление умного, знающего, национально ориентированного и деятельного патриотизма как безусловного фундамента будущей России не является гарантией наших успехов и великого будущего страны. Нужно еще договориться о том, какую Россию мы строим, какие общественные отношения нам подходят, какую социально-экономическую модель мы хотим оставить нашим детям. Это не абстракции вроде «национальной идеи», это совершенно конкретные вещи, объединяющие максимально широкое большинство народа. Их невозможно просто прописать – у нас уже была «программа КПСС» – они должны выступить на поверхности общественного сознания как слова, идущие из глубины его, то есть народного, представления о добре и зле, о правде и кривде.

          Не чиновники должны сформулировать эти объединяющие смыслы, не ученые, не правительственные эксперты – само общество, то есть сам народ.

          Чего мы хотим? Понятно, что быть здоровыми и богатыми, умными и красивыми, сильными и счастливыми – и каждый по отдельности, и как общество и его государство. Но на каких принципах будет строиться наша экономика: быть в первую очередь государственной или частной или сочетать одно с другим? Каким должен быть наш общественный уклад – каждый за себя или общее выше частного? То же самое касается культуры, воспитания-образования, городской среды, отношения к природе – общество должно формировать свое представление о том, каким оно хочет все это видеть.

          Причем не только активная, часто чисто «столичная» часть общества, своеобразная «потомственная элита» (это ведь заметно у нас и по тому же кино с театром), но и общественность в самом широком смысле этого слова, как социальном, так и региональном. Время навязывания реформ сверху прошло – тем более что последним таким опытом был страшный и антинародный «эксперимент» 90-х, когда совершенно оторванные от народа (и гордившиеся этим) «реформаторы» проводили свою политику разгосударствления всего и вся.

          Но настоящее общество формулирует все медленно и невнятно? Нет, это как раз ложь, выгодная тем, кто хочет узурпировать для себя и своего круга право говорить от лица общества – на самом деле народ очень хорошо представляет, «что такое хорошо и что такое плохо». Да, выбиваясь в начальники или просто обогатившись, этот же самый народ порой портится и начинает лицемерить, грести под себя, жонглируя понятиями – но и тогда понимает, что врет и передергивает.

          Потому что запросы народа понятны – общие интересы выше частных, ценности и интересы большинства не должны навязываться меньшинствам, но и не должны ограничиваться ради них, нужно стремиться к тому, чтобы труд определял уровень жизни, не должно быть большого разрыва между бедными и богатыми, управлять должны по возможности лучшие и достойные, должны быть социальные лифты (то есть возможность сделать карьеру), образование должно быть доступным и качественным, государство и общество должны заботиться о бедных и слабых, все должны быть равны перед законом.

          И отдельно – повышенные требования к тем, кто стал «элитой»

          – как потому, что они всегда должны быть повышенными, так и потому, что у нас в постсоветские годы «элита» формировалась очень и очень специфически. Да, откровенные воры-паразиты и русофобы из числа «офшорной аристократии» уже вычищены из нее – но сам процесс чистки, и не только антикоррупционной, и не только в чиновничестве, еще далеко не завершен. И очень важно, чтобы на смену приходили люди, действительно разделяющие одни ценности со своим народом – говорящие с ним на одном языке, чувствующие себя его частью, готовые отвечать перед ним за свои слова и дела.

          Социальная справедливость – это ведь, говоря по-русски, общественная честность, это значит, когда народ живет по правде. Ничего, на самом деле, сложного. Если быть частью своего народа и дорожить своей принадлежностью к нему даже тогда, когда получаешь власть. И за тем, чтобы таких людей во власти было больше, наши люди будут следить с каждым годом все тщательней и тщательней. 2018-й – это лишь начало.


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