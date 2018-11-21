Путин оценил возможность реставрации социализма в России

Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что реставрация социализма по примеру СССР невозможно из-за глубинных изменений в обществе.

На пресс-конференции Путину напомнили, что 66% жителей страны с ностальгией говорят об СССР, и спросили, возможна ли реставрация социализма в России.

«Мне кажется, это невозможно. Глубинные изменения общества таковы, что реставрация социализма в том смысле, который вы в него вкладываете, невозможно», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что возможна реставрация элементов социализма, однако «это всегда связано с расходами больше доходов и в конечном итоге с тупиком в экономике».

«Но справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к людям за чертой бедности, выстраивание политики, чтобы сократить до минимума число людей, живущих за этой чертой, обеспечить на приемлемых условиях услугами здравоохранения и образования – в этом смысле про социализацию говорить можно. На это направлены в частности наши нацпроекты», – заявил президент.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной пресс-конференции.