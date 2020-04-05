Установлены личности убитых при стрельбе под Рязанью

Закончена процедура опознания тел пяти человек, которые вечером 4 апреля погибли при стрельбе в поселке Елатьма Рязанской области, личности убитых установлены, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

«Личности всех погибших установлены, неопознанных нет. Для опознания привлекались их родственники», – передает слова представителя СУ СК ТАСС.

Он отметил, что пока персональные данные убитых не разглашаются.

Накануне мужчина 1988 года рождения расстрелял компанию молодых людей, шумевших под окнами. Подозреваемый задержан и доставлен на допрос. Открыто уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».