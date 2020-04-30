Главы МИД «нормандской четверки» обсудили обмен пленными в Донбассе

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30 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 17:25  |  vz.ru
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Обвал цен поможет Газпрому в битве с США

Цены на газ в Европе впервые стали ниже, чем в РоссииФото: Александр Рюмин/ТАСС
Главный рынок сбыта для Газпрома уже второй год испытывает серьезные проблемы. Обвал нефтяных цен вместе с карантином только подлили масла в огонь. Цены на газ в Европе стали даже ниже, чем внутри России, что еще недавно, казалось, нонсенсом. Падение доходов Газпрома неизбежно, но эта уникальная ситуация может помочь российской компании устоять в ожесточенной борьбе с США за европейской рынок.  Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

Профессор, доктор химических наук Леонид РинкФото: из личного архива
Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19. В его основе советский препарат – легендарный иммуномодулятор, благодаря которому удалось в том числе победить такую жуткую болезнь, как проказа. Как работает лекарство, ученый рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как США украли территорию от океана до океана

Независимость Гавайев была грубо попрана Соединенными ШтатамиФото: REUTERS/Anthony P/APB/ME
Ровно 120 лет назад, 30 апреля 1900 года, Гавайские острова были аннексированы Соединенными Штатами. Это был далеко не первый подобный случай – две трети современной территории США были просто захвачены у других государств под видом «воли народа». Каким образом и по какой схеме это происходило и кто придумал моральное обоснование подобной экспансии? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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России пора работать на занятом американцами поле

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Что за экспортный продукт мы можем предложить нашим медиаколлегам, когда США им рассказывают о том, что они свободны, а мы несвободны, а свобода лучше, чем несвобода? Подробности...

Бесноватость там так и перла наружу

Максим Соколов, публицист
Протодиакон много лет кусательно лаял на Церковь и ее служителей, формально продолжая в ней служить, многие прежние его речи были непозволительны не только для служителя Церкви, но даже и просто для культурного человека. Подробности...
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Современное человечество – это первобытная орда

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Ассоциативные пары типа «ковид – изоляция – кашель – мы все умрем» провоцируют ненормальные коллективные состояния, когда даже адекватных в обычной жизни людей можно организовать – поджечь больницу с зараженными, кашляющими людьми. Подробности...
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      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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              Главы МИД «нормандской четверки» обсудили обмен пленными в Донбассе

              30 апреля 2020, 17:20

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Министры иностранных дел России, Украины, Франции и Германии обсудили очередной обмен удерживаемыми лицами в Донбассе, сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

              «Мы говорили сегодня о подготовке очередного обмена удерживаемых лиц. Там сейчас идет процесс выработки последовательности шагов, потому что, как вы знаете, Минские договоренности предполагают обмен всех на всех, а в практическом плане выяснилось, что сначала нужно всех установить, прежде чем всех обменивать», – сказал Лавров по итогам видеоконференции глав МИД «нормандской четверки», передает ТАСС.

              Он отметил, что требования для сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине со стороны республик Донбасса из-за коронавируса не означают запрет доступа в регион.

              «Никакого решения, никакого блокирования доступа СММ в Донбасс не существует. Существует высосанная из пальца и грубо политизированная аргументация на эту тему, но, подчеркну еще раз, и правила ОБСЕ для всех своих полевых миссий, и действия государств, которые делегировали своих граждан в миссию ОБСЕ, а теперь отзывают их оттуда, подтверждают, что никакого здесь ущемления полномочий этой миссии не существует», – пояснил глава ведомства.

              Он добавил, что Россия призвала представителей ОБСЕ в Донбассе проявлять максимальную беспристрастность.

              «Мы призвали и представителей ОБСЕ в Контактной группе [по урегулированию на юго-востоке Украины] и в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ [на Украине] максимально добросовестно выполнять свой мандат, проявлять беспристрастность, объективность. Это все необходимо для продвижения в направлении урегулирования внутриукраинского конфликта», – подчеркнул Лавров.

              Российская сторона на конференции напомнила, что закрепление особого статуса Донбасса в составе Украины является приоритетной задачей. «Это и цель, и основа урегулирования конфликта», – добавил министр.

              Продвижение по этому вопросу создало бы предпосылки для прогресса на всех остальных направлениях, в том числе в безопасности, социально-экономических и гуманитарном вопросах.

              «К сожалению, пока здесь похвастаться нечем. Киевские власти пока уклоняются от прямого диалога с Донецком и Луганском, а именно в рамках такого прямого диалога необходимо согласовывать все правовые аспекты для обеспечения действия этого особого статуса на постоянной основе», – сказал Лавров.

              Он отметил, что прогресс в согласовании аспектов включения «формулы Штайнмайера» в украинские законы не наблюдается. «Формула Штайнмайера», напоминаю, касается взаимосвязи между проведением выборов и предоставлением Донбассу особого статуса», – уточнил глава российского МИД.

              16 апреля в Донбассе прошла процедура обмена пленными между самопровозглашенной ДНР и Киевом. Это первый в 2020 году обмен пленными. Киев передал Донецку 10 удерживаемых лиц, Донецк передал киевской стороне девять человек.


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