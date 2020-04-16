Обмен пленными начался в Донбассе

Процедура обмена пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Киевом началась в Донбассе.

Обмен пленными проходит в районе КПП через линию соприкосновения в пригороде подконтрольной ДНР Горловки. На месте присутствуют представители ОБСЕ, аппарата омбудсмена ДНР, Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, передает РИА «Новости».

На данный момент происшествий не зафиксировано.

Напомним, в среду омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что обмен пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Киевом (ДНР) назначен на 16 апреля.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД